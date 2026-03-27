Η Μαίρη, η Λιλή κι ο Κωνσταντίνος από το Breakfast@Star έπαιξαν Lingo!

Η παρέα του Breakfast@Star, Λιλή Πυράκη, Μαίρη Αργυριάδου και η Λιλή Πυράκη είχαν την ευκαιρία πριν από όλους μας να παίξουν στο LINGO, όπως είδαμε το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού με τον Νίκο Μουτσινά στις 18:25 την Κυριακή 29 Μαρτίου.

«Να καλωσορίσω στην παρέα τη Μαίρη, τον Κωνσταντίνο και τη Λιλή. Καλώς ήρθατε παιδιά. Η Λιλή επέμενε. Καλώς ήρθατε. Λιλή! Πάμε να παίξουμε LINGO!», ακούμε τον Νίκο Μουτσινά να λέει, με τη Μαίρη Αργυριάδου να παίζει πρώτη!

Η παρέα του Breakfast δυσκολεύτηκε αρκετά, με το γέλιο να μη λείπει, αφού οι... μαντεψιές τους στις λέξεις ήταν απίθανες και πολύ αστείες!. «Το 'χουμε! Μπράβο Λιλή! Τα 200 ευρώ δε θα τα πάρεις. Κωνσταντίνε μου, ούτε εσύ ούτε μισό ευρώ, η Μαίρη όμως τα 0 ευρώ από την καρδιά μας. Να 'στε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το Lingo. Σας περιμένουμε να παίξετε», είπε κλείνοντας το Νίκος Μουτσινάς.

Τι είναι το Lingo

Το Lingo είναι γρήγορο, διασκεδαστικό και άκρως εθιστικό! Οι ομάδες δίνουν συναρπαστικές μάχες, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να σχηματίσουν λέξεις με στόχο να κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο.

Όσο αυξάνεται το ποσό τόσο ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Κάθε γύρος είναι και πιο απαιτητικός. Πρέπει να είσαι γρήγορος και παρατηρητικός.

Στους πρώτους γύρους, οι παίκτες της κάθε ομάδας καλούνται να λύσουν «κρυφές» λέξεις για να συγκεντρώσουν χρήματα. Στη συνέχεια θα δούμε δυναμικές μονομαχίες. Η ταχύτητα και το ένστικτο είναι τα «κλειδιά» για τη νίκη.

Από τις τρεις ομάδες, οι δύο πηγαίνουν στον ημιτελικό και η νικήτρια στον μεγάλο τελικό. Εκεί οι παίκτες της ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν λέξεις διαφορετικής δυσκολίας. Μπορούν να κερδίσουν έως και το διπλάσιο ποσό!

Συντονιστείτε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18:25 στο Star. Η πρεμιέρα του Lingo πλησιάζει.

