Cash or Trash: Για πρώτη φορά κόσμημα με την υπογραφή των Tiffany's!

Σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Γιάννης ταξίδεψε από την όμορφη Αλεξανδρούπολη για να βρεθεί στο πλατό της αγαπημένης του εκπομπής, το Cash or Trash! Ο πωλητής θέλει οπωσδήποτε να κλείσει μια καλή συμφωνία για το σύγχρονο αντικείμενό του, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δε θα γλιτώσει την κρεβατομουρμούρα, αν το επιστρέψει σπίτι του! Θα καταφέρει, άραγε, το περίεργο αντικείμενο του Γιάννη να «γοητεύσει» κάποιον από τους πέντε αγοραστές και να βρει μια νέα στέγη;

Η Μαίρη έρχεται στο Cash or Trash από την Αίγινα και φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης ένα αντικείμενο από την προσωπική της συλλογή. Η πωλήτρια παρακολουθεί καθημερινά την εκπομπή κι εκτιμάει ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο οι τηλεθεατές μαθαίνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αντικείμενα, που παρουσιάζονται. Ωστόσο, επιθυμούσε να ζήσει από κοντά την εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας, ώστε να διαμορφώσει μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για την ανθρωπιστική μελέτη που κάνει. Η Μαίρη ομολογεί πως κάθε επεισόδιο της εκπομπής την καθηλώνει στην οθόνη του Star με διαφορετικό τρόπο, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πωλητών και των αγοραστών!

Τα σκουλαρίκια, που παρουσιάζει ο Γιώργος στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, είναι ιδιαίτερα και σίγουρα άκρως μαγευτικά, μέσα από την απλότητά τους. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου επιβεβαιώνει την αξία του πρώτου κοσμήματος Tiffany, που έρχεται να δημοπρατηθεί στο Cash Or Trash! Ο πωλητής μπαίνει με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών και ξεκινά μια έντονη διαπραγμάτευση. Το αινιγματικό του ύφος και η αξία του κοσμήματος καταφέρνουν να κερδίσουν έδαφος στον «πόλεμο» των υψηλών προσφορών!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

