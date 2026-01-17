GPO - Παπαργύρης: Η Καρυστιανού έχει τη δυναμική να διεκδικήσει τη 2η θέση

Σε μια χρονιά έντονων πολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένης αβεβαιότητας, η ανάγνωση των δημοσκοπήσεων και των μετακινήσεων ψηφοφόρων αποκτά κομβική σημασία για την κατανόηση του πολιτικού σκηνικού.

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» στο YouTube, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς, με καλεσμένο τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, Αντώνη Παπαργύρη, εστίασαν σε όσα απασχολούν πλέον έντονα το πολιτικό σύστημα: τη δυναμική των νέων πολιτικών σχηματισμών και το κατά πόσο μπορούν να αναδιαμορφώσουν τον εκλογικό χάρτη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πιθανή δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις δημοσκοπήσεις και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Η ανάλυση ξεκίνησε από τα στοιχεία της GPO του Δεκεμβρίου, που επανήλθαν στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, και επικεντρώθηκε στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη σύνθεση του εκλογικού σώματος.

Αυτό που σημειώθηκε στη συζήτηση είναι ότι όταν μετρήθηκαν για πρώτη φορά οι πιθανές μετακινήσεις ψηφοφόρων προς την Καρυστιανού, εκείνη δεν είχε ακόμη ανακοινώσει επισήμως τη δημιουργία κόμματος. Πλέον, όμως, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να κατέβει στις εκλογές, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα και εγείρει ερωτήματα για το αν οι τότε τάσεις παραμένουν ή αν το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αναδιαμορφωθεί εκ νέου.

Ο Αντώνης Παπαργύρης έσπευσε να τονίσει ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις δεν είναι ούτε «φωτογραφία της στιγμής» ούτε απλώς «κινούμενη άμμος», αλλά πιθανοθεωρητικές έρευνες, οι οποίες αποτυπώνουν τη διάθεση του εκλογικού σώματος απέναντι σε ενδεχόμενα σενάρια.

Όπως εξήγησε, στην περίπτωση τόσο της Μαρίας Καρυστιανού όσο και του Αλέξη Τσίπρα, οι δημοσκοπήσεις μετρούν «την πιθανότητα μιας πιθανότητας», κάτι που εμπεριέχει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Παρ’ όλα αυτά, επειδή τα στοιχεία καταγράφονται συστηματικά εδώ και μήνες, αρχίζουν να διαμορφώνονται ορισμένες σταθερές τάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανάλυση σχετικά με το από πού αντλεί η Μαρία Καρυστιανού τη δυνητική της ψήφο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μετακινήσεις προέρχονται από κόμματα που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της διαμαρτυρίας και του αντισυστημικού λόγου, όπως η Νίκη, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αντώνης Παπαργύρης σημείωσε ότι πρόκειται για μια «δεξαμενή» ψηφοφόρων που εκτείνεται σε ένα υπόγειο τόξο από τα αριστερά έως τα δεξιά, γεγονός που εξηγεί γιατί είναι δύσκολο να δούμε άμεσες και μαζικές μετακινήσεις από τη Νέα Δημοκρατία.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα –όπως το έθεσε ο Αντώνης Παπαργύρης- δεν αφορά μόνο τα ποσοστά, αλλά το αν μπορεί να διαμορφωθεί ένας νέος πόλος εξουσίας. Δηλαδή, αν η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνδυασμό με το ΠΑΣΟΚ, μπορούν να λειτουργήσουν ως ενοποιητική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σε ένα τοπίο όπου η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσαν και τα υψηλά ποσοστά της λεγόμενης «δυνητικής ψήφου», που σε ορισμένες μετρήσεις φτάνουν ακόμη και πάνω από το 30%.

Ο Αντώνης Παπαργύρης ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ποσοστά δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε πραγματική εκλογική δύναμη, αλλά αποτυπώνουν τη συναισθηματική και πολιτική φόρτιση μιας περιόδου έντονης αβεβαιότητας. Το κατά πόσο αυτή η δυναμική θα παγιωθεί ή θα ξεφουσκώσει, θα εξαρτηθεί από το πότε και πώς θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο κόμμα, ποιο θα είναι το επιτελείο του και ποιο πολιτικό αφήγημα θα καταθέσει.

Όπως τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών της GPO, η Μαρία Καρυστιανού αυτή τη στιγμή έχει τη δυναμική για να βρίσκεται στην επόμενη Βουλή. Και μάλιστα όπως είπε έχει τη δυναμική να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.

«Φαίνεται αυτή τη βδομάδα που μιλάμε, γιατί θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός και όλα θα φανούν από τη συνέπεια. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος και για το ΠΑΣΟΚ και για τον κύριο Τσίπρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Παπαργύρης.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, η δημιουργία του κόμματος Καρυστιανού μπορεί να διευρύνει το εκλογικό σώμα, καθώς προσελκύει κυρίως απολιτίκ και αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Η πλειονότητα αυτών φαίνεται να είναι αντικυβερνητικοί, γεγονός που πλήττει κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, μειώνοντας τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, η δυναμική της Καρυστιανού εκτείνεται και στους νέους ψηφοφόρους, ηλικίας 17-24, οι οποίοι παραδοσιακά απέχουν από τα συστημικά κόμματα και μπορούν να αλλάξουν σημαντικά το εκλογικό τοπίο.

Ωστόσο, στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα της αμφισβήτησης που αντμετωπίζει η Μαρία Καρυστιανού τις τελευταίες ημέρες, καθώς δέχτηκε επιθέσεις και από μερίδα των συγγενών με αποτέλεσμα να φύγει και από την Προεδρεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Η δημοφιλία της, που πριν έξι μήνες κυμαινόταν πάνω από 70%, έχει πλέον πέσει κοντά στο 50%, ενώ η θετική αποδοχή της από το κοινό για την απόφασή της να δημιουργήσει κόμμα δεν είναι πλέον πλειοψηφική. Επιπλέον, έχει δεχθεί επιθέσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από κομμάτια που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΚΚΕ την αντιμετωπίζει επικριτικά, θεωρώντας ότι η αντισυστημικότητά της δεν είναι αυθεντική.

Η συζήτηση κατέδειξε επίσης ότι η είσοδος της Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή θα επηρεάσει τη διαμόρφωση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Αν και δεν ενισχύει άμεσα τη Νέα Δημοκρατία, επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ζητήματα όπως η τραγωδία των Τεμπών, που αποτελούν σοβαρό πλήγμα για την κυβέρνηση. Παράλληλα, το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί ένα μεταβατικό σκηνικό, όπου οι δημοσκοπήσεις αποκτούν χαρακτήρα στιγμιότυπου και όχι ασφαλούς πρόβλεψης.

Συμπερασματικά, η ανάλυση καταδεικνύει ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει τη δυναμική να μπει στη Βουλή και ενδεχομένως να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, αλλά οι επιπτώσεις στο εκλογικό σκηνικό θα καθοριστούν από τη σύνθεση του επιτελείου της, τις πολιτικές θέσεις της και την αντίδραση του κοινού στις επικρίσεις που δέχεται. Όπως τονίζει ο Αντώνης Παπαργύρης, οι δύο νέοι πολιτικοί «παίκτες», Καρυστιανού και Τσίπρας, θα ανακατέψουν τα δεδομένα και θα επηρεάσουν καθοριστικά τη δυναμική της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.