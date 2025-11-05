Ζαχαρέα - Κουβαράς: Με τον Αντώνη Παπαργύρη μιλούν για τις δημοσκοπήσεις

Η Μάρα Ζαχαρέα κι ο Γιώργος Κουβαράς, δύο παλιοί συμφοιτητές στο τμήμα δημοσιογραφίας του City University of London στη Μεγάλη Βρετανία, μεγάλωσαν, πέτυχαν και παραμένουν φίλοι μετά από τόσα χρόνια.

Στο τέταρτο επεισόδιο της εκπομπής Οι συμφοιτητές στο YouTube, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Τετάρτη, σχολιάζουν όσα απασχολούν την ελληνική κοινωνία αλλά και το πολιτικό σκηνικό.

Με τίτλο: «Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα γκάλοπ και δεν τολμάτε να ρωτήσετε», οι δύο δημοσιογράφοι ξεκίνησαν την ενδιαφέρουσα κουβέντα τους με καλεσμένο τον διευθυντή ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη.

Η συζήτηση ξεκινά με χιούμορ —όπως πάντα— και εξελίσσεται σε μια ουσιαστική κουβέντα για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, τη μεθοδολογία και το πώς επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση.

Η Μάρα Ζαχαρέα σημειώνει πως στο Star έχει επιλέξει «να μην παρουσιάζει εκτίμηση ψήφου μακριά από τις εκλογές, γιατί δεν έχει νόημα», ενώ ο Γιώργος Κουβαράς τόνισε ότι εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις εάν τις διαβάσουμε σωστά. «Δεν εμπιστεύομαι τους τίτλους που βγαίνουν από τις δημοσιοποιήσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αντώνης Παπαργύρης παραδέχεται ότι υπάρχει σήμερα «δημοσκοπικός πληθωρισμός», με πάρα πολλές έρευνες να δημοσιεύονται χωρίς πάντα να ερμηνεύονται σωστά. Διευκρινίζει πως οι αποκλίσεις συχνά προκύπτουν από την «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, ενώ επισημαίνει ότι «οι δημοσκοπήσεις δεν χειραγωγούν, απλώς καταγράφουν την ατζέντα που θέτει η κοινωνία».

Με τον αυθορμητισμό και τη χημεία τους, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς κατάφεραν να μετατρέψουν ένα «δύσκολο» θέμα σε μια ενδιαφέρουσα, κατανοητή και απολαυστική συζήτηση.

Οι «Συμφοιτητές» συνεχίζουν κάθε εβδομάδα να αποδεικνύουν ότι η ενημέρωση μπορεί να είναι ταυτόχρονα σοβαρή και ευχάριστη — ειδικά όταν γίνεται μεταξύ φίλων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη δημοσιογραφία.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά: