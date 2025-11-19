Ζαχαρέα – Κουβαράς: Τσίπρας, Κίμπερλι και οπλοκατοχή στο επίκεντρο

Μια συζήτηση που τα είχε όλα παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης εκπομπής στο YouTube «Οι συμφοιτητές» με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Τετάρτη.

Η συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά ξεκίνησε από τη δικαστική κόντρα γύρω από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι την εντυπωσιακή είσοδο της Κίμπερλι Γκίλφοιλ στην ελληνική σκηνή, αλλά και τις ανησυχίες για το κύμα βίας που παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων.

Η υπόθεση Τσίπρα – Βαξεβάνη και η «καυτή» δημοσίευση του βιβλίου

Η κουβέντα ξεκίνησε με το θέμα που έχει προκαλέσει θόρυβο: τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον εκδοτικό οίκο και τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, που δημοσίευσε απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Παρά το γεγονός ότι η προσωρινή απόφαση δικαίωσε για την ώρα τον εκδοτικό οίκο, οι δυο τους δεν παρέλειψαν να σχολιάσει τον προβληματισμό γύρω από τη στάση του πρώην πρωθυπουργού.

Ήταν τελικά ο ίδιος που ζήτησε τη νομική κίνηση; Και πόσο ταιριάζει αυτό με το πολιτικό του αφήγημα; Οι παρουσιαστές τόνισαν πως το βιβλίο του Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να κοστίζει περίπου 30 ευρώ, έχει ήδη γίνει αντικείμενο εντυπωσιακής διαφημιστικής καμπάνιας, ίσως της μεγαλύτερης που έχει γίνει ποτέ για πολιτικό βιβλίο. Ωστόσο, εκφράστηκαν και επιφυλάξεις: θα ενισχύσει την πολιτική του εικόνα ή θα αναζωπυρώσει παλιές διχαστικές μνήμες του 2015;

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ «σαρώνει» επικοινωνιακά

Από την ελληνική πολιτική σκηνή η κουβέντα πέρασε στη διεθνή και πιο συγκεκριμένα στη νέα ισχυρή παρουσία που έχει συζητηθεί όσο λίγες. Την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίμπερλι, ερχόμενη στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενεργειακών συνομιλιών, εντυπωσίασε με το στιλ και τη δυναμική της. Μάρα Ζαχαρέα και Γιώργος Κουβαράς σχολίασαν την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και την επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο.

Μάλιστα, η Μάρα σχολίασε πως αν αποφάσιζε η Κίμπερλι να κάνει κόμμα σίγουρα θα έμπαινε στη Βουλή.

Η συζήτηση για την οπλοκατοχή

Το τελευταίο κομμάτι της συζήτησης αφορούσε τη δημόσια πρόταση στελεχών για νομιμοποίηση της οπλοκατοχής στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δήλωση του Γιάννη Μπέζου: «Η ιεροποίηση της οπλοχρησίας είναι δείγμα δειλίας και αγραμματοσύνης», η οποία βρίσκει σύμφωνο τον Γιώργο Κουβαρά.

Η κουβέντα έκλεισε με προβληματισμό γύρω από την αύξηση της βίας, ειδικά της βίας ανηλίκων, την οποία χαρακτήρισαν «μεγάλο κοινωνικό ζήτημα» που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Όπως ειπώθηκε, ίσως δεν έχει αυξηθεί μόνο η βία, αλλά και η διάδοση πληροφοριών.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά: