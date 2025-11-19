Ζαχαρέα – Κουβαράς: Τσίπρας, Κίμπερλι και οπλοκατοχή στο επίκεντρο

Υπερτιτλος: Νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη στις 16:00 στο YouTube

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης θέλει τα σκαμπό για την βεράντα του
19.11.25 , 18:22 Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι
19.11.25 , 18:04 Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM
19.11.25 , 18:03 Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
19.11.25 , 18:03 Toyota Aygo X Hybrid: Σε ποιο εργοστάσιο κατασκευάζεται
19.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Ρογδάκη - Πανά διεκδικούν το κάρο, έκπληξη από Στυλιανίδου
19.11.25 , 17:54 Ζαχαρέα – Κουβαράς: Τσίπρας, Κίμπερλι και οπλοκατοχή στο επίκεντρο
19.11.25 , 17:40 Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης
19.11.25 , 17:31 Επίσκεψη Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια
19.11.25 , 17:09 Τουρισμός για Όλους 2025: Ο νέος και οριστικός πίνακας των δικαιούχων
19.11.25 , 17:01 «Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
19.11.25 , 16:39 Βίντεο Ντοκουμέντο Από Τον Νέο Κόσμο - Αποκλειστικά Προηγούμενο Θύμα
19.11.25 , 16:39 Κυβέρνηση: Ψηφιακό stop σε πώληση καπνού, «ατμού», αλκοόλ σε ανήλικους
19.11.25 , 16:31 Opel Mokka GSE Rally: Υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν
19.11.25 , 16:08 Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
«Στην αρχή έπαθα σοκ με το μωρό, δεν το ερωτεύτηκα κατευθείαν»
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συζήτηση που τα είχε όλα παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης εκπομπής στο YouTube «Οι συμφοιτητές» με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Τετάρτη.

Η συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά ξεκίνησε από τη δικαστική κόντρα γύρω από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι την εντυπωσιακή είσοδο της Κίμπερλι Γκίλφοιλ στην ελληνική σκηνή, αλλά και τις ανησυχίες για το κύμα βίας που παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων.

Η υπόθεση Τσίπρα – Βαξεβάνη και η «καυτή» δημοσίευση του βιβλίου

Η κουβέντα ξεκίνησε με το θέμα που έχει προκαλέσει θόρυβο: τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον εκδοτικό οίκο και τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, που δημοσίευσε απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Παρά το γεγονός ότι η προσωρινή απόφαση δικαίωσε για την ώρα τον εκδοτικό οίκο, οι δυο τους δεν παρέλειψαν να σχολιάσει τον προβληματισμό γύρω από τη στάση του πρώην πρωθυπουργού.

Ήταν τελικά ο ίδιος που ζήτησε τη νομική κίνηση; Και πόσο ταιριάζει αυτό με το πολιτικό του αφήγημα; Οι παρουσιαστές τόνισαν πως το βιβλίο του Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να κοστίζει περίπου 30 ευρώ, έχει ήδη γίνει αντικείμενο εντυπωσιακής διαφημιστικής καμπάνιας, ίσως της μεγαλύτερης που έχει γίνει ποτέ για πολιτικό βιβλίο. Ωστόσο, εκφράστηκαν και επιφυλάξεις: θα ενισχύσει την πολιτική του εικόνα ή θα αναζωπυρώσει παλιές διχαστικές μνήμες του 2015;

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ «σαρώνει» επικοινωνιακά 

Από την ελληνική πολιτική σκηνή η κουβέντα πέρασε στη διεθνή  και πιο συγκεκριμένα στη νέα ισχυρή παρουσία που έχει συζητηθεί όσο λίγες. Την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίμπερλι, ερχόμενη στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενεργειακών συνομιλιών, εντυπωσίασε με το στιλ και τη δυναμική της. Μάρα Ζαχαρέα και Γιώργος Κουβαράς σχολίασαν την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και την επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο.

Μάλιστα, η Μάρα σχολίασε πως αν αποφάσιζε η Κίμπερλι να κάνει κόμμα σίγουρα θα έμπαινε στη Βουλή.

Η συζήτηση για την οπλοκατοχή 

Το τελευταίο κομμάτι της συζήτησης αφορούσε τη δημόσια πρόταση στελεχών για νομιμοποίηση της οπλοκατοχής στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δήλωση του Γιάννη Μπέζου: «Η ιεροποίηση της οπλοχρησίας είναι δείγμα δειλίας και αγραμματοσύνης», η οποία βρίσκει σύμφωνο τον Γιώργο Κουβαρά.

Η κουβέντα έκλεισε με προβληματισμό γύρω από την αύξηση της βίας,  ειδικά της βίας ανηλίκων, την οποία χαρακτήρισαν «μεγάλο κοινωνικό ζήτημα» που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Όπως ειπώθηκε, ίσως δεν έχει αυξηθεί μόνο η βία, αλλά και η διάδοση πληροφοριών.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
 |
ΟΙ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top