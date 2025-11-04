Απίστευτη ένταση στη Φάρμα: «Βούλωσέ το» - Τι συνέβη;

Σε κατάσταση αμόκ ο Βασίλης

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η γαλάζια ομάδα πήρε μια τεράστια νίκη στη σημερινή δοκιμασία ασυλίας, κερδίζοντας το σημαντικότερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα: τις ηλεκτρικές συσκευές.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης ξέσπασε κατά του Λευτέρη. «Εντάξει, μικρούλη; Πού θα με πεις μικρούλη;», του είπε.

Φάρμα: Η έκρηξη του Βασίλη και οι προσπάθειες των «γαλάζιων» να τον ηρεμήσουν

Φάρμα: Η έκρηξη του Βασίλη και οι προσπάθειες των «γαλάζιων» να τον ηρεμήσουν

«Χαλάρωσε λίγο ρε», αντέδρασε η Στέλλα, θέλοντας να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη της. «Ετοιμάσου για Αχυρώνα», απάντησε ειρωνικά ο Βασίλης, ανοίγοντας αυτή τη φορά λογαριασμό με τη Στέλλα. «Βούλωσέ το λίγο», συνέχισε εκείνη. Παράλληλα, ορισμένοι γαλάζιοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν τον Βασίλη, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Ο Λευτέρης δε θέλησε να πάρει πίσω ούτε λέξη και, μπροστά στις κάμερες, εμφανίστηκε αμετανόητος. «Ο Βασίλης έχει την τάση να γίνεται πάρα πολύ εριστικός όταν κερδίζει. Θα πρέπει να ηρεμήσει, γιατί αυτά που κάνει είναι καραγκιοζιλίκια. Και στην τελική, είναι όντως μικρούλης», δήλωσε στο cue του.

Φάρμα: Ξέσπασε σε λυγμούς η Βαλεντίνα

Φάρμα: Ξέσπασε σε λυγμούς η Βαλεντίνα

Ακολούθησε νέα ένταση με πρωταγωνιστές τα μέλη της πράσινης ομάδας, με τη Βαλεντίνα να ξεσπάει σε κλάματα μαζί με τη Ναταλία και τον Δημήτρη να την παρηγορούν.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

