Φάρμα: Αυτή η ομάδα κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του επιστάτη

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχτηκε τους farmers σε ένα αμπέλι, όπου έπρεπε να τρυγήσουν και να πατήσουν σταφύλια με τον πατροπαράδοτο τρόπο.

Η ομάδα που αξιοποίησε καλύτερα τον χρόνο που είχε στη διάθεσή της, παράγοντας συνολικά 45 κιλά μούστου, ήταν η πράσινη. Για την ιστορία, το δοχείο της γαλάζιας ομάδας ζύγιζε μόλις 25 κιλά.

Φάρμα: Η πράσινη ομάδα κέρδισε τη γαλάζια ομάδα στο... ζύγι

Η Στέλλα διασκέδασε ιδιαίτερα τη σημερινή αποστολή, αφού, όπως αποκάλυψε, τραγούδησε με τη Βαλεντίνα, δίνοντας μια ευχάριστη νότα σε μια κατά τα αλλα κουραστική γεωργική εργασία. Ο Λευτέρης, από την άλλη, αυτοανακηρύχθηκε MVP.

Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι «πράσινοι» δε θα ξεμείνουν ποτέ από γάλα, καθώς μία αγελάδα ήρθε να προστεθεί στον στάβλο τους, ο οποίος φιλοξενεί ήδη 20 γίδια.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας