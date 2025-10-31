GNTM Sneak Preview: «Μήπως πήγαινες με τον Αναστάση στο δωμάτιο;»

Το GNTM επιστρέφει σε λίγες ώρες στο Star και στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού μόδας ανέβηκαν τρία Sneak Previews.

Όπως βλέπουμε, η «Ελίτ» απόψε θα ανακοινώσει στον Νάρκισσο ότι προτιμά να φύγει από το δωμάτιο. «Μήπως πήγαινες με τον Αναστάση που είστε κι εσείς πιο κοντά;» λέει στον Νάρκισσο ο Ανέστης και τονίζει πως όλο το team συμφωνεί! «Το συζητάμε εδώ και δύο μέρες αλλά στο ανακοινώνουμε τώρα» πρόσθεσε ο Ανέστης.

GNTM Γιώργος: «Δε θεωρώ ότι πουλάω το σώμα μου»

Οι κριτές, κρίνοντας τη φωτογραφία του Γιώργου, λένε πως δίνει έμφαση στο γυμνασμένο του σώμα και αυτό τον έχει... εγκλωβίσει. Ο παίκτης με τη σειρά του λέει στην κάμερα: «Δε θεωρώ ότι πουλάω το σώμα μου».

«Δεν είπαμε τσαλαπετεινός» λέει η Ζεν

«Δεν είπαμε να κάνετε τον τσαλαπετεινό, το πουλί επάνω στο γραφείο» λέει στα μοντέλα η Ζεν, ανησυχώντας ότι μπέρδεψε τα λόγια της. «Μια χαρά το είπες!» της λέει η Ηλιάνα.