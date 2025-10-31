GNTM Sneak Preview: «Μήπως πήγαινες με τον Αναστάση στο δωμάτιο;»

Η ανακοίνωση της «ελίτ» στον Νάρκισσο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 20:24 Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;
31.10.25 , 20:13 Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
31.10.25 , 20:00 BMW x SipaBoards: Δεν την έχετε ξαναδεί - Τιμή
31.10.25 , 19:53 Βασάλος: Έκανε γενέθλια στην Ισλανδία σε τοπία που κόβουν την ανάσα!
31.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» - Εσύ θα καταφέρεις να τα βρεις;
31.10.25 , 19:34 Πότε μπαίνουν στα ΑΤΜ επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου
31.10.25 , 19:20 Δέσποινα Καμπούρη για επιλόχειο κατάθλιψη: «Πήρα βοήθεια, πήρα αγωγή...»
31.10.25 , 19:19 Γιατί κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού
31.10.25 , 18:47 Μεσσηνία: Ροτβάιλερ πήγε να κατασπαράξει τον ιδιοκτήτη του!
31.10.25 , 18:25 Ναταλία Λιονάκη: Όσα είπε σε καταξιωμένη ηθοποιό λίγο πριν γίνει μοναχή
31.10.25 , 18:19 Cash or Trash: Ο Δημήτρης, το κηροπήγιο κι η Άννα-Μαρία Ρογδάκη
31.10.25 , 18:08 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα στη Μονή Σινά
31.10.25 , 18:01 GNTM Sneak Preview: «Μήπως πήγαινες με τον Αναστάση στο δωμάτιο;»
31.10.25 , 17:29 Ασπρόπυργος: «Δεν έκανε γυμναστική η 10χρονη όταν κατέρρευσε και πέθανε»
31.10.25 , 17:19 Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»
Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας
Πότε μπαίνουν στα ΑΤΜ επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Ναταλία Λιονάκη: Όσα είπε σε καταξιωμένη ηθοποιό λίγο πριν γίνει μοναχή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM επιστρέφει σε λίγες ώρες στο Star και στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού μόδας ανέβηκαν τρία Sneak Previews.

GNTM: «Η Ελένη υποστηρίζει το αγόρι της; Δεν ξέρω αν τα έχουν...»

Όπως βλέπουμε, η «Ελίτ» απόψε θα ανακοινώσει στον Νάρκισσο ότι προτιμά να φύγει από το δωμάτιο. «Μήπως πήγαινες με τον Αναστάση που είστε κι εσείς πιο κοντά;» λέει στον Νάρκισσο ο Ανέστης και τονίζει πως όλο το team συμφωνεί! «Το συζητάμε εδώ και δύο μέρες αλλά στο ανακοινώνουμε τώρα» πρόσθεσε ο Ανέστης.

gntm

GNTM Γιώργος: «Δε θεωρώ ότι πουλάω το σώμα μου»

GNTM Sneak Preview: «Μήπως πήγαινες με τον Αναστάση στο δωμάτιο;»

Οι κριτές, κρίνοντας τη φωτογραφία του Γιώργου, λένε πως δίνει έμφαση στο γυμνασμένο του σώμα και αυτό τον έχει... εγκλωβίσει. Ο παίκτης με τη σειρά του λέει στην κάμερα: «Δε θεωρώ ότι πουλάω το σώμα μου».

gntm

«Δεν είπαμε τσαλαπετεινός» λέει η Ζεν

GNTM Sneak Preview: «Μήπως πήγαινες με τον Αναστάση στο δωμάτιο;»

«Δεν είπαμε να κάνετε τον τσαλαπετεινό, το πουλί επάνω στο γραφείο» λέει στα μοντέλα η Ζεν, ανησυχώντας ότι μπέρδεψε τα λόγια της. «Μια χαρά το είπες!» της λέει η Ηλιάνα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top