GNTM: «Η Ελένη υποστηρίζει το αγόρι της; Δεν ξέρω αν τα έχουν...»

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 24/10) ο Νίκος Τριανταφύλλου ήταν αυτός που αποχώρησε από το σπίτι του GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη στη δοκιμασία εμπνευσμένη από την ταινία Flashdance.

Την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας είχε η Ειρήνη Βασιλειάδου, η οποία δεν πτοήθηκε από την πτώση, που είχε σε μια ριψοκίνδυνη πόζα και εντυπωσίασε τους κριτές με την απόδοσή της!

Απόψε, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μετά την αποχώρηση του Νίκου, το σπίτι αρχίζει να ζει στους πραγματικούς ρυθμούς του μόντελινγκ. Tα μοντέλα αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία τους στον διαγωνισμό απαιτεί σκληρή δουλειά, προσπάθεια και πειθαρχία. Στο δωμάτιο των Elite, οι πρώτες συγκρούσεις εντείνουν το κλίμα ανταγωνισμού, που υποβόσκει μεταξύ των αγοριών, με αποκορύφωμα τον Ανέστη Τεντέσκι, ο οποίος δηλώνει ξεκάθαρα πως ήρθε η στιγμή ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος να φύγει από το συγκεκριμένο δωμάτιο.

Στη Δοκιμασία Επιβράβευσης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εμφανίζονται ξαφνικά στο σπίτι φορτωμένες ρούχα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μικρού, αλλά απαιτητικού challenge, εμπνευσμένο από το εμβληματικό Style on a Rush.

Η δοκιμασία φέρνει τα μοντέλα αντιμέτωπα με τον χρόνο, το στιλ και την αντοχή, αφού καλούνται να περπατήσουν με outfit, που έχουν εμπνευστεί οι ίδιοι, πάνω σε κυλιόμενους διαδρόμους!

Οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε ομάδες και το αποτέλεσμα είναι μια θεαματική μάχη γεμάτη μοντελικό attitude, ανάμεσα στον Νάρκισσο, τη Γιασμίν Φράι, τον Edouardo Τεντέσκι και την Άννα Μιχαηλίδου. Ο νικητής της δοκιμασίας, εκτός από 300 ευρώ, κερδίζει και ένα σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα στη Δοκιμασία Αποχώρησης, που ακολουθεί.

Την επόμενη μέρα, τα μοντέλα μεταφέρονται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Goethe Institut, για την τρίτη Δοκιμασία Αποχώρησης του διαγωνισμού. Εκεί, θα πρέπει να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls, εμπνευσμένα από την πολυτελή αισθητική της Gucci και να ενσαρκώσουν υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής εταιρείας σε ένα concept με έντονα στοιχεία έκφρασης και θεατρικότητας.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Λάκης Γαβαλάς, παρακολουθούν στενά τις προσπάθειες των μοντέλων, καθώς τα παιδιά καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον ρόλο που τους έχει δοθεί, με τον Μιχάλη Μίγκλη, την Ελένη Ορκοπούλου, τον Αναστάση Νταρλαγιάννη και τη Μιλένα Αντύπα, να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακές λήψεις, γεμάτες ένταση, έμπνευση και χιούμορ.

Η αγωνία κορυφώνεται στο πλατό αποχώρησης. Τα μοντέλα με τις πιο αδύναμες πόζες αγωνιούν για το ποιος θα δει την πόρτα της εξόδου, ενώ η μάχη για την καλύτερη φωτογραφία και το χρηματικό έπαθλο, πυροδοτεί νέες εντάσεις μεταξύ των μοντέλων.

Το πιο αγαπημένο fashion project επέστρεψε στο Star και δε μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM

με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και

Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου. Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM ως Competition Director & Model Mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

• 50.000 ευρώ

• ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

• υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

