«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!

Αποκλειστικό sneak preview από το αποψινό επεισόδιο του GNTM 31/10

STAR.GR
Media
GNTM: Αποκλειστικό Απόσπασμα Της Παρασκευής 31/10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM επιστρέφει με νέο επεισόδιο το βράδυ της Παρασκευής 2/11, στις 21.00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

«Δοκιμασία αποχώρησης», λέει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στους διαγωνιζόμενους έχοντας στο πλευρό της τη Ζεν.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δοκιμασία αποχώρησης»

Τα απρόοπτα δε λείπουν από τη φωτογράφιση, καθώς σε μια στιγμή έντασης βγαίνει το παπούτσι μιας παίκτριας και την χτυπά ελαφρά στο πρόσωπο.

Παπούτσι εκτοξεύεται και προκαλεί αναστάτωση!

Ενας άλλος διαγωνιζόμενος είναι ανεβασμένος πάνω στο γραφείο και σε έντονο ύφος λέει: «Και εσύ φεύγεις, και εσύ φεύγεις» «Κι εγώ φεύγω!», προσθέτει με χιούμορ η Ζεν.

«Και εσύ φεύγεις!», λέει παίκτης ανεβασμένος στο γραφείο

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star, είδαμε την Ελένη να βάζει τα κλάματα μιας και η φωτογράφιση φαίνεται πως δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμενε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

GNTM
 |
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
GNTM ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
