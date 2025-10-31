«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!

Το GNTM επιστρέφει με νέο επεισόδιο το βράδυ της Παρασκευής 2/11, στις 21.00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

«Δοκιμασία αποχώρησης», λέει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στους διαγωνιζόμενους έχοντας στο πλευρό της τη Ζεν.

Τα απρόοπτα δε λείπουν από τη φωτογράφιση, καθώς σε μια στιγμή έντασης βγαίνει το παπούτσι μιας παίκτριας και την χτυπά ελαφρά στο πρόσωπο.

Ενας άλλος διαγωνιζόμενος είναι ανεβασμένος πάνω στο γραφείο και σε έντονο ύφος λέει: «Και εσύ φεύγεις, και εσύ φεύγεις» «Κι εγώ φεύγω!», προσθέτει με χιούμορ η Ζεν.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star, είδαμε την Ελένη να βάζει τα κλάματα μιας και η φωτογράφιση φαίνεται πως δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμενε.

