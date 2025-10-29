GNTM Νίκος: «Περίμενα ότι θα φύγει η Αγγέλικα ή ο Σάββας»

Η ανανεωμένη εμφάνιση και η απρόσμενη αποχώρησή του από το GNTM 2025

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την περασμένη Παρασκευή 24/10, ο Νίκος Τριανταφύλλου αποχώρησε από το GNTM 2025, καθώς είχε την πιο αδύναμη λήψη στη φωτογράφιση, που ήταν εμπευσμένη από την ταινία “Flashdance”.

Απρόσμενη αποχώρηση στο GNTM: Ο Νίκος ή η Άννα είπε αντίο;

Σήμερα, Τετάρτη 29/10, ο διαγωνιζόμενος φιλοξενήθηκε στην παρέα του Breakfast@Star, χαρίζοντας με τη δυνατή του παρουσία και το νέο του look λάμψη στο πλατό. «Ωραία είμαστε και εμείς, αλλά φώτισε το στούντιο ρε παιδάκι μου», σχολίασε η Ελένη Χατζίδου.

GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία σε αυτή τη δοκιμασία;

Νίκος Τριανταφύλλου: Άλλαξε look μετά το GNTM

Νίκος Τριανταφύλλου: Άλλαξε look μετά το GNTM

Στη συνέχεια, ο Νίκος μίλησε για το σύντομο, αλλά όμορφο ταξίδι του, στον διαγωνισμο ομορφιάς του Star: «Βρίσκομαι ακόμα σε σοκ. Δεν το έχω πολύ πιστέψει, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα». «Περίμενα ότι θα φύγει η Αγγέλικα ή ο Σάββας, επειδή το λέγανε και οι ίδιοι», αποκάλυψε σε άλλο σημείο, τονίζοντας πως, όταν έμεινε στο τέλος με την Άννα, κατάλαβε ότι θα φύγει, επειδή η Άννα «είναι πολύ καλή και δυνατή». 

Για τους «διπρόσωπους» και τις «κλίκες» που έχουν αρχίσει να βγαίνουν στο φως, δήλωσε: «Εντάξει, το έδωσα λίγο το ψωμάκι. Είπα να φύγω, να αφήσω μια βόμβα πίσω. Εντάξει, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Γενικά, έτσι είναι ο χώρος και έτσι είναι όλα τα άτομα πάνω κάτω», είπε και πρόσθεσε με νόημα: «Οι παρέες, οι κλίκες που ονομάστηκαν κιόλας, νομίζω στο επεισόδιο φάνηκαν». 

Ο Νίκος μιλά για την απρόσμενη αποχώρησή του από το GNTM 2025

Ο Νίκος μιλά για την απρόσμενη αποχώρησή του από το GNTM 2025

«Δεν είχα κάποιον να με υποστηρίζει μέσα στο σπίτι. Δεν το περίμενα, γιατί δεν είναι ακόμα πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι, δεν είμαστε δεκάδα ή τελικό, είμαστε ακόμα στις αρχές», σημείωσε. 

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ποιες θέλει να είναι οι φιναλίστ και ποιον πιστεύει ότι θα φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό. «Για μένα η Γιασμίν είναι η πιο αυθεντική και η Ραφαηλία. Στο τέλος πιστεύω και θέλω να φτάσει η Ραφαηλία, επειδή έχει όλο το πακέτο. Και η Γιασμίν, εντάξει, είναι και φίλη μου. Δεν είναι αυτό που θέλω, αλλα θεωρώ ότι θα φτάσει ο Ανέστης, επειδή έχει την εμπειρία και επειδή είναι πολύ καλό μοντέλο». 

Τώρα που το μόντελινγκ μπήκε στη ζωή του, είναι αποφασισμένος να μην το εγκαταλείψει, αλλά να το συνδυάσει με το επάγγελμα που έχει σπουδάσει: «Έχω τελειώσει το παιδαγωγικό στην Αθήνα, τελείωσα τον Απρίλη. Και τώρα μόλις με δέχτηκαν στο μεταπτυχιακό της ειδικής αγωγής Ταυτόχρονα θα ασχοληθώ και με το modeling. Περιμένω να μπω σε ένα πρακτορείο με το καλό, μακάρι. Το παιχνίδι μού έδωσε ένα boost. Πήρα μία εμπειρία μικρή έστω αλλά καλή. Πήρα την αυτοπεποίθηση που χρειάζομαι και την επιβεβαίωση που χρειαζόμουν κιόλας και μπήκα στο σπίτι. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα για μένα, ήταν όνειρο», κατέληξε ο Νίκος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

