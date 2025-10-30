First Dates: Γιάννης & Ναταλία θα βγουν αύριο κιόλας 2ο ραντεβού!

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates στο Star, η ατμόσφαιρα στο ραντεβού της Ναταλίας και του Γιάννη ήταν γεμάτη θετική ενέργεια, χιούμορ και… πεταλούδες!

Από την πρώτη στιγμή, οι δυο τους έδειξαν πως υπήρχε χημεία και μια φυσική ροή στη συζήτηση. Η κουβέντα ξεκίνησε με ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο για το μενταγιόν της Ναταλίας που ήταν πεταλούδα, και κάπως έτσι, βρέθηκαν να μιλούν για το νόημα που κρύβει αυτό το όμορφο πλάσμα.

«Μου αρέσουν οι πεταλούδες και το νόημά τους», είπε η Ναταλία.

Η καλή διάθεση συνεχίστηκε και όταν ήρθε η στιγμή του λογαριασμού. Ο Γιάννης επέμεινε να πληρώσει. Η Ναταλία το εκτίμησε, λέγοντας πως «είναι ωραίο ο άντρας να το κάνει στο πρώτο ραντεβού», αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει εκείνη τη σκυτάλη στο επόμενο.

Η συζήτηση συνεχίστηκε χαλαρά με αναφορές στην Αθήνα, όπου ο Γιάννης δήλωσε ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην πόλη, ενώ η Ναταλία αποκάλυψε πως μένει στα Πετράλωνα και λατρεύει τη γειτονιά της.

Η συνάντηση κύλησε αβίαστα με πολύ γέλιο και φλερτ. Ο Γιάννης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του λέγοντας: «Ήμασταν πολύ ομιλητικοί και χαίρομαι γι’ αυτό. Δύσκολα βρίσκεις κάποιον που να ρέει έτσι η κουβέντα».

Όταν ήρθε η ώρα της αποχώρησης, η Ναταλία και ο Γιάννης αντάλλαξαν χαμόγελα, φιλάκια και υποσχέσεις για συνέχεια. Και πράγματι, λίγο πριν φύγουν, επιβεβαίωσαν πως θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού:

«Θα έβγαινα σίγουρα μαζί σου δεύτερο ραντεβού», είπε ο Γιάννης, με τη Ναταλία να συμφωνεί: «Ναι, γιατί όχι; Να το κάνουμε!».

Το ραντεβού έκλεισε με ανταλλαγή Instagram. Τα νέα παιδιά φαίνεται πως ήδη κανόνισαν να κάνουν βόλτα στην Αθήνα την επόμενη ημέρα!