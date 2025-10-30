First Dates: Γιάννης & Ναταλία θα βγουν αύριο κιόλας 2ο ραντεβού!

Αντάλλαξαν Instagram για να κανονίσουν τη βόλτα τους στην Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 23:54 Σταμούλης: «Με τη γυναίκα μου όλα τα περάσαμε μαζί - Όλες τις ώρες πενθώ»
30.10.25 , 23:33 Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου
30.10.25 , 23:25 Χρήστος Φερεντίνος: Η φωτογραφία για τα γενέθλια των δίδυμων γιων του!
30.10.25 , 23:16 Tι απαντά ο δάσκαλος στην επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης για το πουκάμισο
30.10.25 , 23:07 MasterChef: Έρχονται οι auditions στην Αθήνα! Δήλωσε συμμετοχή!
30.10.25 , 22:52 Κολωνάκι: «Έπαθα ανεπάρκεια στο πάγκρεας», λέει ο γνωστός φωτογράφος
30.10.25 , 22:28 Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή φωτογραφία με τη σύντροφο και τον γιο τους
30.10.25 , 22:25 First Dates: Πώς πέρασαν στο ραντεβού Στέλλα & Μάξιμος;
30.10.25 , 22:23 First Dates - Leyla & Κώστας: Ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό;
30.10.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 30/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.400.000 ευρώ
30.10.25 , 22:05 First Dates: Γιάννης & Ναταλία θα βγουν αύριο κιόλας 2ο ραντεβού!
30.10.25 , 22:04 Αντιπαράθεση Μπακογιάννη – Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων
30.10.25 , 21:45 First Dates: Η πρώτη γνωριμία του Μάξιμου με τη Στέλλα!
30.10.25 , 21:41 Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Έσβησε κεράκια στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα
30.10.25 , 21:39 Η μεγαλοπρεπής υποδοχή Μερτς στην Άγκυρα -  Eurofighter για την Τουρκία
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Σταμούλης: «Με τη γυναίκα μου όλα τα περάσαμε μαζί - Όλες τις ώρες πενθώ»
Ναύπλιο: Μήνυσε τη σύντροφό του για τον ξυλοδαρμό του, λίγο πριν πεθάνει
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates στο Star, η ατμόσφαιρα στο ραντεβού της Ναταλίας και του Γιάννη ήταν γεμάτη θετική ενέργεια, χιούμορ και… πεταλούδες!

Η Ναταλία επέστρεψε στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό!

Από την πρώτη στιγμή, οι δυο τους έδειξαν πως υπήρχε χημεία και μια φυσική ροή στη συζήτηση. Η κουβέντα ξεκίνησε με ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο για το μενταγιόν της Ναταλίας που ήταν πεταλούδα, και κάπως έτσι, βρέθηκαν να μιλούν για το νόημα που κρύβει αυτό το όμορφο πλάσμα.

«Μου αρέσουν οι πεταλούδες και το νόημά τους», είπε η Ναταλία.

Η καλή διάθεση συνεχίστηκε και όταν ήρθε η στιγμή του λογαριασμού. Ο Γιάννης επέμεινε να πληρώσει. Η Ναταλία το εκτίμησε, λέγοντας πως «είναι ωραίο ο άντρας να το κάνει στο πρώτο ραντεβού», αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει εκείνη τη σκυτάλη στο επόμενο.

first dates

Η συζήτηση συνεχίστηκε χαλαρά με αναφορές στην Αθήνα, όπου ο Γιάννης δήλωσε ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην πόλη, ενώ η Ναταλία αποκάλυψε πως μένει στα Πετράλωνα και λατρεύει τη γειτονιά της.

Η συνάντηση κύλησε αβίαστα με πολύ γέλιο και φλερτ. Ο Γιάννης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του λέγοντας: «Ήμασταν πολύ ομιλητικοί και χαίρομαι γι’ αυτό. Δύσκολα βρίσκεις κάποιον που να ρέει έτσι η κουβέντα».

Όταν ήρθε η ώρα της αποχώρησης, η Ναταλία και ο Γιάννης αντάλλαξαν χαμόγελα, φιλάκια και υποσχέσεις για συνέχεια. Και πράγματι, λίγο πριν φύγουν, επιβεβαίωσαν πως θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού:

«Θα έβγαινα σίγουρα μαζί σου δεύτερο ραντεβού», είπε ο Γιάννης, με τη Ναταλία να συμφωνεί: «Ναι, γιατί όχι; Να το κάνουμε!».

Το ραντεβού έκλεισε με ανταλλαγή Instagram. Τα νέα παιδιά φαίνεται πως ήδη κανόνισαν να κάνουν βόλτα στην Αθήνα την επόμενη ημέρα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top