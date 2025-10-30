Η Ναταλία επέστρεψε στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό!

Παρότι το περσινό της ραντεβού στο First Dates έδειχνε ότι πήγε καλά, η 26χρονη Ναταλία επέστρεψε στο παιχνίδι αναζητώντας και πάλι τον έρωτα!

Η γεννημένη στον Καναδά Ελληνίδα που είναι 26 ετών, ενθουσιασμένη μπήκε στο εστιατόριο χαιρετώντας τη Ζενεβιέβ. «Ααα παλιά μου γνώριμη», της είπε η Ζεν φιλώντας τη σταυρωτά.

First Dates: Η Ναταλία επιμένει να γνωρίσει τον τέλειο άντρα!

«Εγώ είχα ξανάρθει εδώ πέρα και πέρασα καλά, αλλά να σας πω την αλήθεια, ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί», είπε η Ναταλία για το περσινό της ραντεβού με τον Ηλία.

«Η Ναταλία είχε έρθει την προηγούμενη φορά. Όλοι πιστεύαμε ότι του άρεσε και ξαφνικά, στο τέλος... λάκισε ο Παναής. Και τώρα πιστεύω ότι είναι καρμικό», σχολίασε η Ζεν για τη δεύτερη συμμετοχή της Ναταλίας στο First Dates.

Δείτε τη γνωριμία της Ναταλίας με τον Γιάννη

Λίγη ώρα μετά έκανε την είσοδό του το ραντεβού της. Ο λόγος για τον Γιάννη, τον 24χρονο γιατρό από τη Θεσσαλονίκη, που κέρδισε αμέσως τη Ζεν και -φυσικά- τη Ναταλία. «Πάρα πολύ ωραίο παιδί. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και τα μάτια του ήταν πάρα πολύ ωραία. Κι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπω σε έναν άνθρωπο», είπε ενθουσιασμένη η συμμετέχουσα.

«Μου άρεσε αυτό. Γενικά είναι ωραίο όταν έχει κάποιος ένα twist στο χαρακτήρα του και στο background του. Σίγουρα καλύτερο από το να ήταν μια Θεσσαλονικιά ή Αθηναία απλό σκέτο», σχολίασε ο Γιάννης για την καταγωγή της Ναταλίας.

Η Ζενεβιέβ έβαλε το ζευγάρι στο ίδιο τραπέζι που είχε καθήσει παλιότερα η Ναταλία, ωστόσο έκανε τα... μαγικά της κι άλλαξε την ενέργεια!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates