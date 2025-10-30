Η Ναταλία επέστρεψε στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό!

Πώς αντέδρασε όταν είδε τον Γιάννη;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρότι το περσινό της ραντεβού στο First Dates έδειχνε ότι πήγε καλά, η 26χρονη Ναταλία επέστρεψε στο παιχνίδι αναζητώντας και πάλι τον έρωτα!

Η γεννημένη στον Καναδά Ελληνίδα που είναι 26 ετών, ενθουσιασμένη μπήκε στο εστιατόριο χαιρετώντας τη Ζενεβιέβ. «Ααα παλιά μου γνώριμη», της είπε η Ζεν φιλώντας τη σταυρωτά. 

First Dates: Η Ναταλία επιμένει να γνωρίσει τον τέλειο άντρα!

First Dates: Η Ναταλία επιμένει να γνωρίσει τον τέλειο άντρα!

«Εγώ είχα ξανάρθει εδώ πέρα και πέρασα καλά, αλλά να σας πω την αλήθεια, ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί», είπε η Ναταλία για το περσινό της ραντεβού με τον Ηλία.  

First Dates: Γιάννης & Ναταλία θα βγουν αύριο κιόλας 2ο ραντεβού!

«Η Ναταλία είχε έρθει την προηγούμενη φορά. Όλοι πιστεύαμε ότι του άρεσε και ξαφνικά, στο τέλος... λάκισε ο Παναής. Και τώρα πιστεύω ότι είναι καρμικό», σχολίασε η Ζεν για τη δεύτερη συμμετοχή της Ναταλίας στο First Dates.

Η Ναταλία επέστρεψε στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό!

Δείτε τη γνωριμία της Ναταλίας με τον Γιάννη

Λίγη ώρα μετά έκανε την είσοδό του το ραντεβού της. Ο λόγος για τον Γιάννη, τον 24χρονο γιατρό από τη Θεσσαλονίκη, που κέρδισε αμέσως τη Ζεν και -φυσικά- τη Ναταλία. «Πάρα πολύ ωραίο παιδί. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και τα μάτια του ήταν πάρα πολύ ωραία. Κι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπω σε έναν άνθρωπο», είπε ενθουσιασμένη η συμμετέχουσα.

Η Ναταλία επέστρεψε στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό!

«Μου άρεσε αυτό. Γενικά είναι ωραίο όταν έχει κάποιος ένα twist στο χαρακτήρα του και στο background του. Σίγουρα καλύτερο από το να ήταν μια Θεσσαλονικιά ή Αθηναία απλό σκέτο», σχολίασε ο Γιάννης για την καταγωγή της Ναταλίας.

Η Ζενεβιέβ έβαλε το ζευγάρι στο ίδιο τραπέζι που είχε καθήσει παλιότερα η Ναταλία, ωστόσο έκανε τα... μαγικά της κι άλλαξε την ενέργεια!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
