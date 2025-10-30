Κατερίνα Καραβάτου: «Από εμένα δεν έχει μάθει ποτέ κανείς τίποτα»

Τι είπε για την ανανέωση του συμβολαίου της με τον ΑΝΤ1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 12:09 Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό κοτόπουλο
30.10.25 , 12:07 Κουρλαμπάς: «Eν αγνοία μου θα έχω αδικήσει ανθρώπους με τη συμπεριφορά μου»
30.10.25 , 11:57 Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό όχημα με τους τρεις επιβαίνοντες
30.10.25 , 11:41 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας για τα αρχεία του 2025
30.10.25 , 11:40 Τα καλύτερα ταξίδια στο εξωτερικό για το 2026
30.10.25 , 11:31 Βασιλική Τρουφάκου για μητρότητα: «Είναι καλύτερο από ό,τι φανταζόμουν»
30.10.25 , 11:27 Cash or Trash: Οι επώνυμες καρέκλες της Ρόζας ενθουσίασε τους αγοραστές
30.10.25 , 11:24 Καιρός: Ήπιος με αραιές νεφώσεις - Πού και πότε θα βρέξει
30.10.25 , 11:07 Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό
30.10.25 , 11:05 Ληστεία Λούβρο: Πέντε νέες συλλήψεις για την κλοπή κοσμημάτων
30.10.25 , 10:58 «Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί»: Οι κλήσεις μετά την παράσυρση της Μαρίας Νιώτη
30.10.25 , 10:58 Φάρμα Έλενα: «Η Βαλεντίνα παίζει με την ψυχολογία σου»
30.10.25 , 10:51 Mercedes: Τι κρύβεται πίσω από το εκφραστικό γλυπτό
30.10.25 , 10:33 Κατερίνα Καραβάτου: «Από εμένα δεν έχει μάθει ποτέ κανείς τίποτα»
30.10.25 , 10:17 Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί»: Οι κλήσεις μετά την παράσυρση της Μαρίας Νιώτη
Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό όχημα με τους τρεις επιβαίνοντες
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Οι on camera δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καραβάτου ανήκει και επίσημα στην οικογένεια του ΑΝΤ1! Ο σταθμός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν την αγαπημένη παρουσιάστρια να επιστρέφει σύντομα στη μικρή οθόνη.

Αν και το κανάλι δεν έχει ακόμα αποκαλύψει λεπτομέρειες για το νέο της τηλεοπτικό βήμα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η παρουσιάστρια θα αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, σε μια εκπομπή που θα φέρει τη δική της υπογραφή.

Κατερίνα Καραβάτου: Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, εκφράζοντας τη χαρά της για τη νέα αυτή συνεργασία. «Να μου πείτε καλή συνέχεια και να δώσετε ευχές», ανέφερε με χαμόγελο, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερα για την εκπομπή της.

Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1»

«Δε θα σας πω αν η εκπομπή θα είναι καθημερινή ή Σαββατοκύριακο. Τον πρώτο λόγο θα τον έχει το κανάλι. Δε μιλάω ποτέ για το συμβόλαιό μου. Από εμένα δεν έχει μάθει ποτέ κανείς τίποτα. Είναι θέμα που έχει να κάνει με τον δικηγόρο μου και τους δικηγόρους του σταθμού», είπε χαρακτηριστικά.

 

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε επίσης:«Με ενδιαφέρει να συνεχίσει αυτή η πολύ καλή επικοινωνία και σχέση που έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό».

Τέλος, δε δίστασε να δηλώσει πως θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με τη Μαρία Αντωνά στο νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ANT1
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top