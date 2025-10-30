Κατερίνα Καραβάτου: «Από εμένα δεν έχει μάθει ποτέ κανείς τίποτα»

Η Κατερίνα Καραβάτου ανήκει και επίσημα στην οικογένεια του ΑΝΤ1! Ο σταθμός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν την αγαπημένη παρουσιάστρια να επιστρέφει σύντομα στη μικρή οθόνη.

Αν και το κανάλι δεν έχει ακόμα αποκαλύψει λεπτομέρειες για το νέο της τηλεοπτικό βήμα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η παρουσιάστρια θα αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, σε μια εκπομπή που θα φέρει τη δική της υπογραφή.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, εκφράζοντας τη χαρά της για τη νέα αυτή συνεργασία. «Να μου πείτε καλή συνέχεια και να δώσετε ευχές», ανέφερε με χαμόγελο, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερα για την εκπομπή της.

«Δε θα σας πω αν η εκπομπή θα είναι καθημερινή ή Σαββατοκύριακο. Τον πρώτο λόγο θα τον έχει το κανάλι. Δε μιλάω ποτέ για το συμβόλαιό μου. Από εμένα δεν έχει μάθει ποτέ κανείς τίποτα. Είναι θέμα που έχει να κάνει με τον δικηγόρο μου και τους δικηγόρους του σταθμού», είπε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε επίσης:«Με ενδιαφέρει να συνεχίσει αυτή η πολύ καλή επικοινωνία και σχέση που έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό».

Τέλος, δε δίστασε να δηλώσει πως θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με τη Μαρία Αντωνά στο νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα.

