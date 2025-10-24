Καινούργιου για Λιάγκα: «Αν κάποιος είναι φίλος σου, δεν τον αδειάζεις»

«Τον φίλο πάντα τον προστατεύεις, γνώμη μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 15:21 Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
24.10.25 , 15:05 Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
24.10.25 , 15:04 Πώς οι ανήλικοι αλλάζουν τους αριθμούς ταυτότητας για να μπαίνουν στα κλαμπ
24.10.25 , 15:00 Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη -«Μάρτυρας ήταν η παραδουλεύτρα»
24.10.25 , 14:58 Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε σπίτια
24.10.25 , 14:55 Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
24.10.25 , 14:31 Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
24.10.25 , 14:28 Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της
24.10.25 , 13:50 Cash or Trash: Δημοπρασία με πολλά... γκάζια και καθόλου φρένο!
24.10.25 , 13:27 Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
24.10.25 , 13:14 Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
24.10.25 , 12:51 Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια
24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
24.10.25 , 12:32 North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνετε αίτηση
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τις δηλώσεις της Άριας Καλύβα στην εκπομπή Super Κατερίνα, η οποία τόνισε πως «η Δέσποινα Βανδή έχει δεχτεί μια επίθεση από ανθρώπους που δηλώνουν φίλοι της», η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα για το θέμα με το περιπολικό, στο «Πρωινό» του ANT1. Μίλησε ωστόσο, και για άλλες εκπομπές.

«Η Άρια Καλύβα τοποθετήθηκε εξαιρετικά στο θέμα της Δέσποινας Βανδή. Το ότι βγαίνει ο καθένας και δηλώνει φίλος της Βανδή, δεν είναι φίλοι. Εγώ ξέρω ότι η Δέσποινα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο κύκλο, ελάχιστους φίλους. Η κολλητή της είναι μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον χώρο. Άλλο ο κοινωνικός περίγυρος και άλλο ο φίλος. Επίσης αν κάποιος είναι φίλος, δεν βγαίνεις να τον αδειάσεις ή να προσπαθήσεις με ένα ρεπορτάζ να τον εκθέσεις τον άλλο, χωρίς να φταίει κιόλας. Τον φίλο πάντα τον προστατεύεις, γνώμη μου» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Άρια Καλύβα δήλωσε χαρακτηριστικά οn camera: «Για δύο συνεχόμενες ημέρες βλέπουμε μία ανοίκεια επίθεση σε βάρος της συγκεκριμένης τραγουδίστριας από ανθρώπους που δηλώνουν “φίλοι” της και μέσα από δακρύβρεχτες “κορώνες” και “φιλιππικούς” δίνουν αγώνα περί ισονομίας, προκειμένου να κατακρεουργήσουν τη συγκεκριμένη γυναίκα».

καινουργιου


«Δεν είναι μόνο ο Λιάγκας, ο Γιώργος μπορεί να το ξεκίνησε. Μετά έγινε σε όλες τις εκπομπές βορά και είδα πολλά να γράφονται και σε sites. Θεωρώ τον Γιώργο Λιάγκα από τους καλύτερους Έλληνες παρουσιαστές, εξαιρετικός είναι. Πολλές φορές ζηλεύω και πολλά πράγματα από τη θεματολογία του, σας το λέω και στον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Αλλά σε αυτό διαφωνώ» τόνισε η  Kατερίνα Καινούργιου στη συνέχεια της εκπομπής της.

Τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα πριν λίγες μέρες για τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

λιαγκας

«Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το Υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το κάνω αυτό γαμ@το. Αν η κα Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και εμείς δεύτερης. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο.

Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο. Δείτε το βίντεο. Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει να έχει κάνει κάτι ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική! Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top