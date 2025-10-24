Καινούργιου για Λιάγκα: «Αν κάποιος είναι φίλος σου, δεν τον αδειάζεις»

Με αφορμή τις δηλώσεις της Άριας Καλύβα στην εκπομπή Super Κατερίνα, η οποία τόνισε πως «η Δέσποινα Βανδή έχει δεχτεί μια επίθεση από ανθρώπους που δηλώνουν φίλοι της», η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα για το θέμα με το περιπολικό, στο «Πρωινό» του ANT1. Μίλησε ωστόσο, και για άλλες εκπομπές.

«Η Άρια Καλύβα τοποθετήθηκε εξαιρετικά στο θέμα της Δέσποινας Βανδή. Το ότι βγαίνει ο καθένας και δηλώνει φίλος της Βανδή, δεν είναι φίλοι. Εγώ ξέρω ότι η Δέσποινα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο κύκλο, ελάχιστους φίλους. Η κολλητή της είναι μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον χώρο. Άλλο ο κοινωνικός περίγυρος και άλλο ο φίλος. Επίσης αν κάποιος είναι φίλος, δεν βγαίνεις να τον αδειάσεις ή να προσπαθήσεις με ένα ρεπορτάζ να τον εκθέσεις τον άλλο, χωρίς να φταίει κιόλας. Τον φίλο πάντα τον προστατεύεις, γνώμη μου» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Άρια Καλύβα δήλωσε χαρακτηριστικά οn camera: «Για δύο συνεχόμενες ημέρες βλέπουμε μία ανοίκεια επίθεση σε βάρος της συγκεκριμένης τραγουδίστριας από ανθρώπους που δηλώνουν “φίλοι” της και μέσα από δακρύβρεχτες “κορώνες” και “φιλιππικούς” δίνουν αγώνα περί ισονομίας, προκειμένου να κατακρεουργήσουν τη συγκεκριμένη γυναίκα».



«Δεν είναι μόνο ο Λιάγκας, ο Γιώργος μπορεί να το ξεκίνησε. Μετά έγινε σε όλες τις εκπομπές βορά και είδα πολλά να γράφονται και σε sites. Θεωρώ τον Γιώργο Λιάγκα από τους καλύτερους Έλληνες παρουσιαστές, εξαιρετικός είναι. Πολλές φορές ζηλεύω και πολλά πράγματα από τη θεματολογία του, σας το λέω και στον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Αλλά σε αυτό διαφωνώ» τόνισε η Kατερίνα Καινούργιου στη συνέχεια της εκπομπής της.

Τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα πριν λίγες μέρες για τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

«Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το Υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το κάνω αυτό γαμ@το. Αν η κα Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και εμείς δεύτερης. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο.

Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο. Δείτε το βίντεο. Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει να έχει κάνει κάτι ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική! Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.