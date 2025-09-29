Το σόι σου: Το πρώτο τραπέζι των «Χαμπέων» είναι γεγονός!

Ο Σόλωνας Τσούνης πόσταρε και βιντεάκι από το δείπνο της οικογένειας Χαμπέα

Όπως έχει γίνει γνωστό, Το σόι σου, επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων, φέρνοντας ξανά γέλιο, συγκίνηση και τις πιο ανατρεπτικές οικογενειακές στιγμές.

Ο ηθοποιός Σόλων Τσούνης, ο τηλεοπτικός «Διονύσης», μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς από το πρώτο τραπέζι της Οικογένειας Χαμπέα.

«Ε ναι!!!! Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός… 🤪», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σόλων Τσούνης.

Η ανάρτηση του Σόλωνα Τσούνη

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έξι χρόνια μετά οι Χαμπέοι βρίσκονται ξανά γύρω από το ίδιο τραπέζι, έτοιμοι να μπλέξουν σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μόνο αυτοί ξέρουν να δημιουργούν.

Bάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Ρένια Λουϊζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σόλων Τσούνης, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη, καθώς και η μία από τις δύο κόρες της σειράς του τηλεοπτικού ζεύγους Χαμπέα-Τριανταφύλλου πρωταγωνιστούν στο στιγμιότυπο που πόσταρε ο ηθοποιός στο Instagram