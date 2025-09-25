«Kraven: The Hunter» - Ο εμβληματικός villain της Marvel στη Nova!

Την Κυριακή 28/9 στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 17:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
25.09.25 , 17:32 Clean eating: Είναι τελικά σωστή μία διατροφή χωρίς ζάχαρη και γλουτένη;
25.09.25 , 17:23 Μητσοτάκης: «Το βιβλίο που μου έδωσε η Μαρέβα και μου άνοιξε τα μάτια»
25.09.25 , 17:23 Γιώργος Λιάγκας: Η on air εξομολόγηση για την εγκατάλειψη απ' τη μητέρα του
25.09.25 , 17:12 Aυτά είναι τα ζώδια που το Φθινόπωρο θα επανασυνδεθούν
25.09.25 , 17:08 Κατερίνα Στεφανίδη: Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για βίντεο που θηλάζει
25.09.25 , 16:56 Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για τις «μίζες» από τον Καντάφι
25.09.25 , 16:44 Λευτέρης Πανταζής: Δάκρυσε on stage κατά την βράβευσή του στο Βεάκειο
25.09.25 , 16:15 Μπαρτζώκας: Θα γίνει ή όχι προσθήκη στο ρόστερ;
25.09.25 , 16:01 Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη
25.09.25 , 15:53 Ο Προπονητής Τάε Κβον Ντο Μιλά Μετά Την Αθώωσή Του
25.09.25 , 15:50 Μία ημέρα η εκπαίδευση του 20χρονου Τάσου: «Του έδειξαν λάθος είσοδο»
25.09.25 , 15:30 «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι» στους κινηματογράφους
25.09.25 , 15:29 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
25.09.25 , 15:27 Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ
Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας
Μία ημέρα η εκπαίδευση του 20χρονου Τάσου: «Του έδειξαν λάθος είσοδο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
«Kraven: The Hunter» - Ο εμβληματικός villain της Marvel στη Nova!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιστορία γεμάτη δράση για την προέλευση και πως δημιουργήθηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς villains της Marvel «Kraven: The Hunter» (2024, διάρκειας 128’) με τους Russell Crowe, Christopher Abbott, Aaron Taylor-Johnson σε σκηνοθεσία του J.C. Chandor θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

«Kraven: The Hunter» - Ο εμβληματικός villain της Marvel στη Nova!

Ένας άγριος πολεμιστής αγκαλιάζει τα ζωώδη ένστικτά του για να αποδείξει πως είναι ο μεγαλύτερος κυνηγός, ξεκινώντας μια σκληρή αποστολή που δοκιμάζει τα όριά του κι αποκαλύπτει την αληθινή του φύση. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 28/9 (22:00)!

«Kraven: The Hunter» - Ο εμβληματικός villain της Marvel στη Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

«Kraven: The Hunter» - Ο εμβληματικός villain της Marvel στη Nova!

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
KRAVEN: THE HUNTER
 |
SUNDAY PREMIERE
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
MARVEL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top