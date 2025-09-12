Φάρμα: Ποιος είναι ο νέος επιστάτης - Γνωρίστε τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο

Ο ρόλος του δε θα περιορίζεται μόνο στην επίβλεψη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 18:47 Ford SuperVan 4.2: «Πύραυλος» με 2000 ηλεκτρικούς ίππους
12.09.25 , 18:44 Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το Fame Story, η καριέρα & η ατάκα για την κόρη της
12.09.25 , 18:36 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 19/9/2025
12.09.25 , 18:18 Όμιλος Σπανού: Το Chery Tiggo 4 στην Ελλάδα-Τιμή
12.09.25 , 17:53 Μαξίμου για Τουρκία και SAFE: Δεν έχει θέση χώρα που απειλεί την Ελλάδα
12.09.25 , 17:27 Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
12.09.25 , 17:17 Ελένη Φουρέιρα: Η νέα διεθνής συνεργασία της με δύο παγκόσμιους superstars
12.09.25 , 17:02 Αποφυλακίζεται ο άλλοτε Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος
12.09.25 , 16:52 Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
12.09.25 , 16:19 Μύκονος: Συνελήφθη διαρρήκτης που άρπαζε βέρες,πολύτιμα ρολόγια & χρυσαφικά
12.09.25 , 16:06 Έρχεται η μεγαλύτερη πλέον Λευκή Νύχτα της Ελλάδας
12.09.25 , 15:54 Κραουνάκης: Αποκαλύπτει ποια είναι η «χοντρή» στο τραγούδι «Άδωνις»
12.09.25 , 15:52 Μαρία Αντωνά: Οι ευχές στον Γιώργο Λιάγκα για την τηλεοπτική του πρεμιέρα
12.09.25 , 15:39 Φάρμα: Ποιος είναι ο νέος επιστάτης - Γνωρίστε τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο
12.09.25 , 15:31 Παρουσίαση του νέου OMODA 9 SHS στην Auto Thessaloniki 2025
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού
Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Φάρμα: Δείτε το trailer της πρεμιέρας- Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 21:00
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Φάρμα: Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Star! - Tο εντυπωσιακό τρέιλερ!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας διεκδικούν 50.000 ευρώ και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.

«Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι

 Δημήτρης Δασκαλόπουλος: Ποιος είναι ο νέος επιστάτης της Φάρμας και ποιος ο ρόλος του

Ο ρόλος του επιστάτη της Φάρμας είναι ζωτικής σημασίας και φέτος αυτόν τον ρόλο θα τον αναλάβει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος!

Δημήτρης Δασκαλόπουλος: Ο επιστάτης της Φάρμας

Δημήτρης Δασκαλόπουλος: Ο επιστάτης της Φάρμας

Ο ίδιος γνωρίζει καλά τι θα πει «δουλειά με τα χέρια», αλλά και «δουλειά με ανθρώπους». Και οι δύο αυτές διαστάσεις είναι απαραίτητες στη Φάρμα!

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος κατάγεται από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας, είναι συνταξιούχος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με 33 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 7 χρόνια εμπειρίας στη διεύθυνση σχολικών μονάδων. Ξέρει καλά, λοιπόν, πώς να συντονίζει, να καθοδηγεί και να εμπνέει, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να βάζει κανόνες και να θέτει όρια.

Σήμερα, ζει στο αγρόκτημά του, εκεί όπου τα ζώα, ο λαχανόκηπος και τα ελαιόδεντρα δεν είναι μόνο ασχολία, αλλά τρόπος ζωής. Ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο του, δημιουργεί με τα χέρια του, από αναπαλαίωση παλιών αντικειμένων, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές. Ό,τι έχει μάθει, το κατέκτησε με μεράκι, προσωπική προσπάθεια και συνέπεια. Αυτές ακριβώς τις αξίες σκοπεύει να μεταδώσει και στους επίδοξους αγρότες της Φάρμας.

Ως επιστάτης θα «διευθύνει» και θα ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής στη Φάρμα. Είναι εκεί για να κατευθύνει, να στηρίζει και να συμβουλεύει και εκείνος θα κρίνει πότε θα δοθούν ευκαιρίες και πότε θα ζητηθεί αποτέλεσμα. Αλλά και πότε χρειάζεται να επιβληθούν «ποινές», αν δεν γίνουν σωστά οι απαραίτητες εργασίες φροντίδας των ζώων και των μποστανιών.

Ο ρόλος του επιστάτη, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην επίβλεψη. Σε κάθε του επίσκεψη θα φέρνει τους επίδοξους αγρότες αντιμέτωπους με νέες αποστολές, όχι μόνο με στόχο την επιτυχία και τη νίκη, αλλά και τη γνώση ότι η αυτάρκεια χτίζεται με ιδρώτα, οργάνωση και ομαδικότητα. Και τότε τα αγαθά που αποκτώνται έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Οι αποστολές αυτές θα έχουν και διαγωνιστικό χαρακτήρα!

Μόνο, όμως, η ομάδα που θα τις εκτελεί πιο αποτελεσματικά θα φεύγει με «γεμάτα» χέρια, κερδίζοντας πολύ σημαντικά έπαθλα, απαραίτητα για τη διαβίωσή της.

Γιατί στη Φάρμα, όπως και στη ζωή, τίποτα δε χαρίζεται... όλα κατακτώνται!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
Η ΦΑΡΜΑ
 |
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top