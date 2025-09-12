Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Χατζίδου, Παύλου, Καινούργιου, Σκορδά, Τσιμτσιλή, Λιάγκας έχουν πρεμιέρα

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο μετά το κουδούνι που χτύπησε σε όλα τα σχολεία ανά την επικράτεια, έφτασε η ώρα και για τους συντελεστές των πρωινών εκπομπών να γυρίσουν κι εκείνοι στους... πάγκους τους!

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Φαίη Σκορδά, Κατερίνα Καινούργιου και Γιώργος Λιάγκας βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ζητώντας για ακόμα μια χρονιά την... ψήφο εμπιστοσύνης των τηλεθεατών. 

Για να δούμε τι κάνουν λίγα 24ωρα πριν τις πρεμιέρες τους!

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Ελένη Χατζίδου - Breakfast@Star

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου επιστρέφουν για τέταρτη σεζόν με το Breakfast@Star στο Star τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08:45. Το αγαπημένο μας τηλεοπτικό ζευγάρι υπόσχεται να μας καλημερίζει με την ανεβασμένη του διάθεση και τον ακαταμάχητο αυθορμητισμό του. 

Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Στην παρέα της Ελένης και του Ετεοκλή οι… κλασικές αξίες, που δίνουν άλλη γεύση στο αγαπημένο πρωινό κι έχουν τη «μυστική συνταγή» για να μας φτιάχνουν τη μέρα. Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη με τη φρεσκάδα και την εμπειρία τους, σκοπεύουν να αναδείξουν όλα όσα συμβαίνουν στη showbiz και στην τηλεόραση, από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, η Ελένη Χατζίδου πόσταρε backstage βιντεάκι από τα γυρίσματα του trailer του Breakfast@Star.

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Happy Day

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ετοιμάζεται για τη 13η σεζόν του Happy Day, μίας εκπομπής που της έχει ταιριάξει απόλυτα όπως αποδεικνύει κι η πολυετή της πορεία. Ακολουθώντας τη συνταγή «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» και φέτος ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Κώστας Φραγκολιάς, αλλά κι ο Δήμος Βερύκιος θα σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά

Την Πέμπτη η Σταματίνα πόσταρε βιντεάκι από το πλατό της εκπομπής, όπου υπό τους ήχους του Crazy in love της Beyoncé μας λέει ότι σε λίγες ημέρες ξεκινάνε! 

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Κατερίνα Καινούργιου - Super Κατερίνα

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στην πρωινή ζώνη του Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., με μια ανανεωμένη Super Κατερίνα πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής.

Πρόβα νυφικού για την Κατερίνα Καινούργιου; - Το ατελιέ που επισκέφτηκε

Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ κι ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία. Μαζί της κι η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο κι άποψη στην τηλεόραση του σήμερα. 

Το βράδυ της Πέμπτης η Κατερίνα Καινούργιου πόσταρε βιντεάκι στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα!

Φαίη Σκορδά - Buongiorno

Για δεύτερη σεζόν η Φαίη Σκορδά θα μας λέει καλημέρα... αλά ιταλικά, με την εκπομπή Buongiorno μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Δίπλα στη Φαίη Σκορδά θα βρεθεί ξανά η γνώριμη πλέον ομάδα της, όπου κάθε μέλος ξεχωρίζει με τη μοναδική του προσωπικότητα: ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρογλου, η Κατερίνα Ζαρίφη και -φυσικά- ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, ενώ την ομάδα ενισχύει ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης.  

Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στο πάνελ της

«Καλημέρα! Να έχουμε μία όμορφη Παρασκευή! Εγώ είμαι στο πλατό. Θα μείνω εδώ μέχρι τη Δευτέρα, να σας περιμένω. Και περιμένω τώρα και τους υπόλοιπους. Buongiorno», σχολίασε η Φαίη σε βιντεάκι που πόσταρε στο προφίλ της στο Instagram.

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

Γιώργος Λιάγκας - Το Πρωινό

Από τη Δευτέρα ο Γιώργος Λιάγκας θα μας λέει πλέον «καλημέρα» στις 9:00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο Τάσος Τεργιάκης κι η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του, ενώ στην ομάδα προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το ρεπορτάζ της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, αλλά κι ο Πάνος Κατσαρίδης. 

Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του

Στο Πρωινό, έρχεται κι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για να δώσει ένα άλλο, πιπεράτο, ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο. 

Λιγα 24ωρα πριν επιστρέψει τηλεοπτικά, ο Γιώργος Λιάγκας πόσταρε βιντεάκι της δημοσιογράφου Χριστίνας Βεντούρη, όπου προσκαλούν το κοινό να τους δει. 

Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο

