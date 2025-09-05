Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του

Στην Κοπεγχάγη βρίσκονται ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του! Μετά το ταξίδι με τη μαμά τους, Φαίη Σκορδά στην Σκωτία, ο 14χρονος Γιάννης και ο 11χρονος Δημήτρης έφτιαξαν βαλίτσες και επισκέφτηκαν τη Δανία.

Από την άλλη, ο παρουσιαστής που όλο το καλοκαίρι χαλάρωνε στην Τήνο και τη Μύκονο κάνοντας ηλιοθεραπεία και βουτιές, τώρα μεταφέρθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Σε μία πανέμορφη ευρωπαϊκή πόλη η οποία είναι βροχερή, καθώς το Φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά.

Ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται πως έχει ενθουσιαστεί με την απόδραση στην Κοπεγχάγη, καθώς δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι σε λίγες μέρες ο Γιώργος Λιάγκας έχει την πρεμιέρα της εκπομπής του Το Πρωινό, ενώ τα αγόρια αρχίζουν το σχολείο. Έτσι, πατέρας και υιοι περνούν μερικές όμορφες στιγμές μαζί πριν ξεκινήσει ξανά η έντονη καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις.

Δες τις φωτογραφίες: