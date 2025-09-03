Πρόβα νυφικού για την Κατερίνα Καινούργιου; - Το ατελιέ που επισκέφτηκε

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο ευτυχίας στην προσωπική της ζωή: τον επικείμενο γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η πρόταση έγινε σε ένα από τα πιο ρομαντικά σκηνικά του κόσμου — κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, όταν εκείνος γονάτισε και της παρουσίασε ένα υπέροχο μονόπετρο κι εκείνη, φυσικά, είπε το πιο μεγάλο «ναι».

Σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, η παρουσιάστρια κοινοποίησε μια φωτογραφία από γνωστό ατελιέ νυφικών — πιθανή ένδειξη ότι βρίσκεται στην πρώτη πρόβα για το νυφικό της; Η ίδια δε διευκρίνισε αν πρόκειται για δική της πρόβα ή αν βρέθηκε στον οίκο νυφικών της καλής της φίλης για κάποιον άλλο λόγο.

Δες το story της Κατερίνας Καινούργιου:

"It's Konidi darling", έγραψε η Καινούργιου σε μια φωτογραφία με τη σχεδιάστρια Μαρία Κονίδη — αφήνοντας όλους να αναρωτιούνται αν διάλεξε νυφικό!

Η KatKen έχει αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα ότι επιθυμεί έναν γάμο με λίγο κόσμο στο μυστήριο, αλλά ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι.

Το μέρος στο οποίο θα γίνει ο γάμος παραμένει άγνωστο, με πηγές να αναφέρουν πιθανή επιλογή το Παρίσι, την πόλη στην οποία πραγματοποιήθηκε και η πρόταση, ενώ υπάρχει έντονη φήμη για γάμο στα Χριστούγεννα σε κάποιον ιδιαίτερο προορισμό.

Κατερίνα Καινούργιου: «Κάνω προσπάθεια για παιδί. Ο Θεός θα δείξει»

Κατά καιρούς έχουμε δει την Κατερίνα Καινούργιου να αποχωρεί από την εκπομπή, λόγω αδιαθεσίας. Η παρουσιάστρια μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες απάντησε με ένα πολύ τρυφερό τρόπο γι’ αυτό το γεγονός.

Παραδέχτηκε πως βρίσκεται σε μια φάση που προσπαθεί να κάνει παιδί. «Κάνω την προσπάθειά μου να κάνω παιδί και νιώθω αδιαθεσία στην εκπομπή. Ο Θεός θα δείξει. Αυτό το πράγμα με πιέζει και με στρεσάρει. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δε με στεναχωρεί κάνω και εγώ την προσπάθεια μου».