Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο στο πάνελ της

Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε τη νέα της ομάδα στη φετινή εκπομπή της στο Mega, Buongiorno.

Η παρουσιάστρια μετά από ένα καλοκαίρι με αποδράσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, επέστρεψε ανανεωμένη και έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες της.

Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της

Η πρεμιέρα του Buongiorno θα γίνει την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 9:20 και η επίσημη φωτογράφιση με τους παλιούς αλλά και νέους συνεργάτες της έγινε χθες.

Στο βίντεο λίγων δευτερολέπτων που μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά στα Instagram Stories της, αποκάλυψε ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό της τη φετινή σεζόν.

Ο νέος συνεργάτης της θα είναι ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης με τον οποίο είχε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν.

Στο πάνελ θα είναι ακόμη: ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Αντρέας Μικρούτσικος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρογλου, ενώ στην ομάδα της προστίθεται και ο Ιάσονας Τσόλης, ο οποίος αναλαμβάνει το ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής.

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUONGIORNO
