Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της

Η παρουσιάστρια πήγε ένα ταξίδι λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της

Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σκωτία με τους γιους της, Γιάννη και Δημήτρη ανέβασε η Φαίη Σκορδά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει το καλοκαίρι, η παρουσιάστρια επέλεξε να κάνει μια μικρή απόδραση με τα παιδιά της.

Φαίη Σκορδά: Με τους γιους της στο Εδιμβούργο!

Μάλιστα, μοιράστηκε στιγμές γεμάτες φύση, πέτρινα κάστρα και βόλτες σε γραφικά σοκάκια, απολαμβάνοντας πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά της.

Φέτος, η Φαίη Σκορδά πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών της στη Χαλκιδική, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα, ενώ ταξίδεψε και στην Αμερική – συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια!

Η Φαίη Σκορδά στις 15 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψει με την εκπομπή της Buongiorno στην πρωινή ζώνη του Mega μαζί με την ομάδα της.

«Τα πρώτα πέντε λεπτά της κάθε σεζόν και στο τέλος που έχω αυτό το άγχος και το χτυποκάρδι. Δεν ξέρω γιατί. Τα καταφέραμε! Στην ερώτηση αν πίστευα εγώ ότι θα τα καταφέρουμε, προφανώς πιστεύω στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου», είχε δηλώσει στο φινάλε του Buongiorno. 

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
