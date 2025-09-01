Φαίη Σκορδά: Με τους γιους της στο Εδιμβούργο!

Στο Εδιμβούργο της Σκωτίας βρίσκεται αυτές τις μέρες η Φαίη Σκορδά μαζί με τους δυο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, η παρουσιάστρια επέστρεψε από το υπερατλαντικό της ταξίδι στην Καλιφόρνια και ξαναμπήκε σε αεροπλάνο για να φύγει.

Μάλιστα, μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γραφικά μέρη που πήγαν.

Το Εδιμβούργο αποτελεί την πόλη όπου η J.K. Rowling εμπνεύστηκε και έγραψε τις περιπέτειες του Χάρι Πότερ (Harry Potter), έτσι όλη η πόλη έχει σημεία που θυμίζουν τον ήρωα.

Μάλιστα υπάρχουν οργανωμένες walking tours με θέματα γύρω από την Rowling και τα σημεία που την ενέπνευσαν μέσα στην πόλη, όπως για παράδειγμα το The Potter Trail (δωρεάν) ή πιο εκτενείς περιηγήσεις.

Υπάρχει όμως και το παρακάτω μαγαζί που επισκέφτηκε η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια αυτό το καλοκαίρι άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και έκανε ένα μακρινό ταξίδι. Συγκεκριμένα, επέλεξε το Μπέβερλι Χιλς για να περάσει στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η ίδια μάλιστα, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε πολλές από τις στιγμές του ταξιδιού της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Για τις βόλτες της επέλεξε casual looks με sneakers και κοντά σορτς. Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στους δρόμους της πόλης, απόλαυσε τον καφέ της, δοκίμασε λαχταριστά donuts, ενώ επισκέφτηκε και το The Broad Museum στο οποίο εντυπωσιάστηκε από τα έργα σύγχρονης τέχνης.