Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!

Μία απίστευτη εμπειρία έζησαν ο Γιάννης Αποστολάκης και η σύντροφός του Βάσω στη Μέση του Ειρηνικού.

Όπως, είδαμε στο επεισόδιο του Route 360 που προβλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στις 13: 45, το ζευγάρι καθώς ταξίδευε είδε μπροστά του κάποιες φάλαινες.

“To φανταζόσουν πως μία μέρα θα πίναμε τον καφέ μας και δίπλα μας θα βλέπαμε φάλαινες μεγαλόπτερες;” ανέφερε ο Γιάννης Αποστολάκης, ενώ λίγο αργότερα το ζευγάρι αποφάσισε να πάει να κολυμπήσει δίπλα στα θαλάσσια θηλαστικά.

Όσο το ζευγάρι πλησίαζε τις φάλαινες τόσο εκείνες απομακρύνονταν.

Κάτω από τα πόδια τους, όπως τόνισε στους τηλεθεατές του Route 360 υπήρχε 400 μέτρα βάθος και κάτω από τα νερά υπάρχουν τα χειρότερα πλάσματα που μπορεί κάποιος να φανταστεί.

