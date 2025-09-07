Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!

Πώς αντέδρασε το ζευγάρι όταν πρωτοείδε τα θαλάσσια θηλαστικά;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.25 , 19:30 Βύθιση σκάφους στον κόλπο του Άγιου Όρους - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
07.09.25 , 18:53 Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»
07.09.25 , 17:44 Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
07.09.25 , 17:28 ΔΕΘ 2025: Έμπειροι baristas έφτιαξαν φραπέ ...μπουγάτσα!
07.09.25 , 16:58 Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα
07.09.25 , 16:49 Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
07.09.25 , 16:48 Ο Τζον ξεναγεί το Route 360 στην πρωτεύουσα του Niue!
07.09.25 , 16:38 «Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι
07.09.25 , 16:30 Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
07.09.25 , 16:05 Βελτίωσε τη σωματική σου αντοχή με έναν απλό τρόπο
07.09.25 , 15:31 Τέμπη: Eπεισόδια Μετά Τη Συγκέντρωση Στις 6/9/25
07.09.25 , 15:16 Route 360: Ο γύρος του Νησιού κρύβει υπέροχες εμπειρίες
07.09.25 , 15:14 Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
07.09.25 , 15:10 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!
07.09.25 , 14:28 Oι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 08/09/2025- 14/09/2025
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Από φίλοι... ζευγάρι και γονείς!
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
Eλεωνόρα Ζουγανέλη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Χίο
ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία απίστευτη εμπειρία έζησαν ο Γιάννης Αποστολάκης και η σύντροφός του Βάσω στη Μέση του Ειρηνικού.

Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κυνηγάνε μία φάλαινα

Όπως, είδαμε στο επεισόδιο του Route 360 που προβλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στις 13: 45, το ζευγάρι καθώς ταξίδευε είδε μπροστά του κάποιες φάλαινες.

Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!


Route 360: Το πλήρωμα ξεκινά ένα απαιτητικό ταξίδι - Video

To φανταζόσουν πως μία μέρα θα πίναμε τον καφέ μας και δίπλα μας θα βλέπαμε φάλαινες μεγαλόπτερες;” ανέφερε ο Γιάννης Αποστολάκης, ενώ λίγο αργότερα το ζευγάρι αποφάσισε να πάει να κολυμπήσει δίπλα στα θαλάσσια θηλαστικά. 

Όσο το ζευγάρι πλησίαζε τις φάλαινες τόσο εκείνες απομακρύνονταν. 

Κάτω από τα πόδια τους, όπως τόνισε στους τηλεθεατές του Route 360 υπήρχε 400 μέτρα βάθος και κάτω από τα νερά υπάρχουν τα χειρότερα πλάσματα που μπορεί κάποιος να φανταστεί.

Δείτε το Route 360

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
 |
ΒΑΣΩ ΒΙΛΕΓΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top