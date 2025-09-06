Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κυνηγάνε μία φάλαινα

Τα απρόοπτά του είχε το ταξίδι με προορισμό τη Νήσο Μαουπιχάα που βρίσκεται στη Γαλλική Πολυνησία που πραγματοποίησε ο Γιάννης Αποστολάκης στο Route 360 που προβλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στις 13:45 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Όπως τόνισε ο Γιάννης Αποστολάκης στους τηλεθεατές της ταξιδιωτικής εκπομπής του Star που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45, πέρασαν 20 ώρες στη θάλασσα με άσχημο καιρό και το σκάφος έκανε δεξιά και αριστερά. είναι στενό το πέρασμα.

Η συνοδοιπόρος του πάντως στο ταξίδι και σύντροφός του, Βάσω, έδειχνε να το ευχαριστιέται ιδιαίτερα ειδικά, όταν είδε από μακριά μία φάλαινα την οποία και ακολούθησαν προσεκτικά με το ιστιοπλοϊκό τους.

