Route 360: Στο φεστιβάλ με τους εντυπωσιακούς τοπικούς παραδοσιακούς χορούς

«Η ενέργεια των καλλιτεχνών, με γεμίζει με έμπνευση»

Media
Ο Γιάννης και η Βάσω ετοιμάζονται να απολαύσουν τους εντυπωσιακούς τοπικούς παραδοσιακούς χορούς στα Μπόρα - Μπόρα. 

Route 360: Γιάννης και Βάσω ξεκινούν μία εντυπωσιακή πεζοπορία!

«Είναι από τις τελευταίες ημέρες αυτής της γιορτής στη Γαλλική Πολυνησία και σήμερα έχει διαγωνισμό συγκροτημάτων. Θα αναμετρηθούν μεταξύ τους και από ό,τι είδα έχει και κύπελλα για τους νικητές», αναφέρει ο Γιάννης για την πολυαναμενόμενη βραδιά. 

Route 360: Στο φεστιβάλ με τους εντυπωσιακούς τοπικούς παραδοσιακούς χορούς

Η Βάσω δεν έχει αναρρώσει ακόμα από την αδιαθεσία που την ταλαιπωρεί, αλλά όπως είπε: «Είναι η δεύτερη μέρα που είμαι χάλια, αλλά δεν ήθελα να τη χάσω αυτή τη γιορτή, γιατί μ'αρέσει πάρα πολύ η μουσική τους και είναι όλα τόσο εντυπωσιακά».

Route 360: Στο φεστιβάλ με τους εντυπωσιακούς τοπικούς παραδοσιακούς χορούς

Ο διαγωνισμός με τα συγκροτήματα παραδοσιακής μουσικής ξεκινά και Γιάννης και Βάσω παρακολουθούν εντυπωσιασμένοι, ενώ στη συνέχεια απόλαυσαν τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.

Route 360: Στο φεστιβάλ με τους εντυπωσιακούς τοπικούς παραδοσιακούς χορούς

Ο Γιάννης και η βάσω έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από όσα είδαν, σχολιάζοντας με θετικά σχόλια το event. «Η ομορφιά των Μπόρα-Μπόρα και αυτή η ενέργεια των καλλιτεχνών που τιμούν τις ρίζες τους με ενθουσιασμό, με γεμίζει με έμπνευση», σχολίασε ο Γιάννης.

Route 360: Στο φεστιβάλ με τους εντυπωσιακούς τοπικούς παραδοσιακούς χορούς

