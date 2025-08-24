Route 360: Η «Δέσποινα» βρίσκεται στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας

Ο Γιάννης προσπαθεί απεγνωσμένα να εντοπίσει το χαμένο drone σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με τις φυσικές συνθήκες να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Η περιπέτειά του θα φτάσει στο τέλος της και το «Δέσποινα» θα σαλπάρει για ένα συγκρότημα ατολών (*) καταμεσής του Ειρηνικού, που θα τους αφήσει και τους δύο με το στόμα ανοιχτό...

Οι δυο τους θα εξερευνήσουν τα βάθη του ωκεανού, θα απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, αλλά μία απότομη αλλαγή του καιρού, θα διακινδυνεύσει την ασφάλεια όχι μόνο των ίδιων, αλλά και του σκάφους, καθώς η «Δέσποινα» θα βρεθεί στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας...

(*) Η ατόλη είναι ένας δακτυλιοειδής κοραλλιογενής ύφαλος που περιβάλλει μια λιμνοθάλασσα. Συνήθως σχηματίζεται γύρω από ένα νησί που έχει βυθιστεί ή έχει υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του ένα δακτυλίδι κοραλλιών και μια λιμνοθάλασσα στο κέντρο.

