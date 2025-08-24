Route 360: Η «Δέσποινα» βρίσκεται στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 18:15

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.08.25 , 14:05 Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο συζυγοκτόνο
24.08.25 , 13:35 Ολυμπιακός: Αγγελόπουλοι - Μπαρτζώκας συμφώνησαν για γκαρντ από ΝΒΑ
24.08.25 , 13:16 Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών
24.08.25 , 12:58 Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου
24.08.25 , 12:32 Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
24.08.25 , 12:08 Route 360: Η «Δέσποινα» βρίσκεται στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας
24.08.25 , 11:41 Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σαλαμίνα: Δίκυκλο παρέσυρε ηλικιωμένη
24.08.25 , 11:40 Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
24.08.25 , 11:08 Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι
24.08.25 , 11:02 Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
24.08.25 , 10:43 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα πλεονάσματα θα επιστρέφονται στους πολίτες»
24.08.25 , 09:59 Καιρός: Η θερμοκρασία πέφτει, τα μποφόρ αυξάνονται - Πότε θα ζεστάνει ξανά
24.08.25 , 09:11 Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα
24.08.25 , 09:03 Ανδρέας Μιαούλης: Ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης με το άδικο τέλος
24.08.25 , 09:00 Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών
Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Καιρός: Η θερμοκρασία πέφτει, τα μποφόρ αυξάνονται - Πότε θα ζεστάνει ξανά
Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Σπυροπούλου: Έζησε το απόλυτο καλοκαίρι με την οικογένειά της στη Νάξο!
Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου
Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης προσπαθεί απεγνωσμένα να εντοπίσει το χαμένο drone σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με τις φυσικές συνθήκες να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Η περιπέτειά του θα φτάσει στο τέλος της και το «Δέσποινα» θα σαλπάρει για ένα συγκρότημα ατολών (*) καταμεσής του Ειρηνικού, που θα τους αφήσει και τους δύο με το στόμα ανοιχτό...

Route 360: Η «Δέσποινα» βρίσκεται στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας

Οι δυο τους θα εξερευνήσουν τα βάθη του ωκεανού, θα απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, αλλά μία απότομη αλλαγή του καιρού, θα διακινδυνεύσει την ασφάλεια όχι μόνο των ίδιων, αλλά και του σκάφους, καθώς η «Δέσποινα» θα βρεθεί στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας...

(*) Η ατόλη είναι ένας δακτυλιοειδής κοραλλιογενής ύφαλος που περιβάλλει μια λιμνοθάλασσα. Συνήθως σχηματίζεται γύρω από ένα νησί που έχει βυθιστεί ή έχει υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του ένα δακτυλίδι κοραλλιών και μια λιμνοθάλασσα στο κέντρο.

Route 360: Η «Δέσποινα» βρίσκεται στο έλεος μίας τροπικής καταιγίδας

ROUTE 360

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Route 360 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROUTE 360
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top