La Casa de Papel: Το Netflix ανακοίνωσε τον 5ο και τελευταίο κύκλο

Το Netflix ανακοίνωσε την έλευση του 5ου και τελευταίου μέρους του La Casa De Papel (Η Τέλεια Ληστεία), μιας σειράς από τον δημιουργό Άλεξ Πίνα σε παραγωγή Vancouver Media για το Netflix.

Το πέμπτο μέρος θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα ξεκινήσει γυρίσματα στις 3 Αυγούστου.

Ο δημιουργός και παραγωγός της σειράς Άλεξ Πίνα δήλωσε: «Μας πήρε πάνω από έναν χρόνο να αποφασίσουμε πώς έπρεπε να διαλυθεί η συμμορία. Πώς έπρεπε να διαχειριστεί την κατάσταση ο Professor. Πώς να προκαλέσουμε καταστάσεις μη αναστρέψιμες για τους χαρακτήρες.

Το αποτέλεσμα είναι ο 5ος κύκλος του La Casa de Papel. Ο πόλεμος γίνεται ακραίος, αλλά αυτή θα είναι η πιο επική και συναρπαστική σεζόν».

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Ούρσουλα Κομπερό (Τόκιο), Άλβαρο Μόρτε (Ο Καθηγητής), Ιτζιάρ Ιτούνο (Λισαβώνα), Πέδρο Αλόνσο (Βερολίνο), Μιγκέλ Χερράν (Ρίο), Χάιμε Λορέντε (Ντένβερ), Έστερ Αθέμπο (Στοκχόλμη), Ενρίκε Άρθε (Αρτούρο), Ντάρκο Πέριτς (Ελσίνκι), Χόβικ Κουτσκεριάν (Μπογκοτά), Λούκα Πέρος (Μασσαλία), Μπελέν Κουέστα (Μανίλα), Φερνάντο Κάβο (Συνταγματάρχης Ταμάγιο), Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα (Παλέρμο), Νάγουα Νίμρι (Επιθεωρητής Σιέρρα), Χοσέ Μανουέλ Πόγα και πολλοί άλλοι.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Σιλβέστρε (Sky Rojo, Sense 8) και ο Πάτρικ Κριάντο (υποψήφιος για βραβείο Goya για τους ρόλους του στα La gran familia Española και Vivir sin permiso) προστίθενται στο cast της σειράς.

Executive Producer αναλαμβάνει ο Χεσούς Κολμενάρ μαζί με τον Άλεξ Πίνα ο οποίος διατηρεί και τη συνολική επιμέλεια της σειράς. Τη διεύθυνση παραγωγής αναλαμβάνει και πάλι η Κριστίνα Λόπεζ Φερράζ, ενώ συμπαραγωγοί τελούν και οι Χαβιέ Γκόμεζ Σαντάντερ (επικεφαλής σεναρίου), Μιγκέλ Αμόντεο (Διευθυντής Φωτογραφίας) και Έστερ Μαρτίνεζ-Λομπάτο.

Πίσω από τη σκηνοθεσία του La Casa De Papel Μέρος 5 βρίσκονται οι Χεσούς Κολμενάρ, Κόλντο Σέρρα και Άλεξ Ροντρίγκο.



THE HEIST COMES TO AN END



PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff