«Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή στο Παλαιό Πανεπιστήμιο

Θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας για την εξουσία και τον έρωτα

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Οι ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή
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Τι συμβαίνει όταν η τέχνη παύει να είναι παιχνίδι και γίνεται επικίνδυνα αληθινή;

Σε ένα απομονωμένο καλοκαιρινό σκηνικό στον Πόρο, ένας καταξιωμένος ηθοποιός έρχεται αντιμέτωπος με ένα νέο έργο – ένα χειρόγραφο που του εμπιστεύεται ένας παλιός φίλος συγγραφέας. Κομιστής του έργου, ένας νεαρός ηθοποιός. Η πρώτη ανάγνωση μοιάζει αθώα. Δεν είναι.

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Καθώς οι δύο άντρες βυθίζονται στους ρόλους τους, ένα σκοτεινό παιχνίδι εξουσίας, ανταγωνισμού και υπόγειας έντασης αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Οι λέξεις γίνονται όπλα, οι σιωπές απειλές, και η ερμηνεία μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης.

Στο περιθώριο –ή μήπως στο κέντρο;– βρίσκεται η γυναίκα του σπιτιού. Μια φιγούρα φαινομενικά αόρατη, σχεδόν σιωπηλή, που όμως παρατηρεί τα πάντα. Με μια διακριτική αλλά διαπεραστική παρουσία, λειτουργεί ως καταλύτης: μεταφέρει εντάσεις, αποκαλύπτει ρήγματα, και σταδιακά μετατοπίζει την ισορροπία δυνάμεων.

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Ανάμεσα σε βλέμματα, υπαινιγμούς και σιωπές, η δική της θέση αποκτά μια απροσδόκητη δύναμη – ίσως και μια σκοτεινή τρυφερότητα, όπου φωλιάζουν ανομολόγητοι έρωτες και ανείπωτες επιθυμίες.

Η πραγματικότητα και η μυθοπλασία μπλέκονται αξεδιάλυτα. Οι ρόλοι του ρήτορα Δημοσθένη και του υπηρέτη του μετατρέπονται σε καθρέφτη των ίδιων των ηθοποιών. Το παρόν συνομιλεί με το παρελθόν. Η Ιστορία της Ελλάδας διαπερνά το προσωπικό δράμα. Και τότε, όλα αλλάζουν.

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Με μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο σκοτάδι και το σαρκαστικό χιούμορ, η παράσταση κινείται στα όρια του θρίλερ και της μαύρης κωμωδίας. Το γέλιο γεννιέται εκεί όπου η ένταση κορυφώνεται, αποκαλύπτοντας την ειρωνεία, τη ματαιότητα και την τραγικότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

Ένα θεατρικό θρίλερ για την ταυτότητα, την εξουσία του λόγου και τους ανομολόγητους έρωτες που καθορίζουν τις ζωές μας.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τον Σεπτέμβριο του 2025.

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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφής
Χορογραφική παρέμβαση μέσω βίντεο: Έρση Πήττα
Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Βίντεο: Τάκης Δημητρακόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτης: Μάνος Σπιτάλας
Παίζουν: Βερόνικα Αργέντζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλλου
Ερμηνευτές στο βίντεο: Magnus Pedersen, Κρις Θεοδοσοπούλου
Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφιδάς
Παραγωγή: Creation Movement AMKE
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
📍 Παλαιό Πανεπιστήμιο [Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών]
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 9 με 14 Ιουνίου | 2 με 5 Ιουλίου | 9 με 12 Ιουλίου
Διάρκεια: 70’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Προπώληση online: «ΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ» του Χριστόφορου Χριστοφή | Εισιτήρια εδώ!
Τιμές εισιτήριων: 12-15€
 

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