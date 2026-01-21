H παρουσίαση του βιβλίου «Χαμένα Κομμάτια» στον Τεχνοχώρο Fabrica

Σιωπές, μυστικά και μία παρόνομη υιοθεσία- Βασισμένο σε αληθινή ιστορία

21.01.26 , 12:13
Παρουσίαση βιβλίου «Χαμένα Κομμάτια» στον Τεχνοχώρο Fabrica
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι εκδόσεις Κύφαντα και ο συγγραφέας Μιχαήλ Δούκας σας προσκαλούν σε μια ιδιαίτερη λογοτεχνική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, τη μητρότητα και την αγάπη. Η παρουσίαση του βιβλίου «Χαμένα Κομμάτια», ενός μυθιστορήματος βασισμένου σε αληθινή ιστορία, φωτίζει την πορεία μιας γυναίκας, της Μαργαρίτας που βυθίζεται στη νόσο Αλτσχάιμερ και της Άννας, της κόρης της, που αναλαμβάνει την φροντίδα της, ενώ στο βάθος ξετυλίγεται μια παράλληλη ιστορία για τη μητρότητα, τις σιωπές, τα μυστικά και την αγάπη που επιμένει.

Η μπάλα σε λάθος πόδια: To βιβλίο για τα σκοτεινά δωμάτια του sportswashing

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η συγγραφέας Κλαίρη Θεοδώρου και ο μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας Δαμιανός Πάντας.

Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η ηθοποιός Ρένα Λύκου.

Πληροφορίες βιβλίου: Τίτλος: Χαμένα Κομμάτια Είδος: Κοινωνικό Μυθιστόρημα Συγγραφέας: Μιχαήλ Γ. Δούκας Εκδόσεις: ΚΥΦΑΝΤΑ | Αθήνα, 2025 ISBN: 978-618-5602-61-1

Πληροφορίες εκδήλωσης: Ημερομηνία: Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2026 Ώρα: 19:00 Τοποθεσία: Τεχνοχώρος Fabrica, Μεγ. Αλεξάνδρου 125, Κεραμεικός.

To μυθιστόρημα του Μιχάλη Γ. Δούκα 

Απόσπασμα Οπισθόφυλλου

Μια μάνα, αρχίζει να ξεχνά. Μια κόρη μαθαίνει να αντέχει.

Μια γυναίκα, η Μαργαρίτα, βυθίζεται στη δίνη της νόσου Αλτσχάιμερ και σταδιακά, χάνει λέξεις, πρόσωπα, στιγμές. Η Άννα, η κόρη της, πρέπει να παλέψει και για τις δύο, μαθαίνοντας με τον πιο δύσκολο τρόπο, τι σημαίνει να είσαι παιδί και γονιός μαζί, προσπαθώντας παράλληλα να σώσει τον δικό της γάμο.

Κι ενώ όλα μοιάζουν να διαλύονται, στο βάθος μιας άλλης διαδρομής, μια παράλληλη ιστορία ξετυλίγεται, κρατώντας χρόνια ένα βάρος με άδεια χέρια, ψάχνοντας την αλήθεια και ψιθυρίζοντας πως η μητρότητα είναι ένας δεσμός που δεν σβήνει ποτέ, αλλά παραμένει για πάντα ζωντανός.

Μέσα από σπασμένες αναμνήσεις, σιωπές, μυστικά, μια παράνομη υιοθεσία και μια βαλίτσα πίσω από την πόρτα, ξετυλίγεται μια καθηλωτική ιστορία για τη μητρότητα, την απώλεια και την αγάπη.

Το βιβλίο «Χαμένα Κομμάτια» είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία

Ένα βιβλίο για τη μνήμη που σβήνει, και για όσα μένουν, ακόμα κι όταν όλα χάνονται.

 

 

ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 |
ΒΙΒΛΙΟ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
 |
TΕΧΝΟΧΩΡΟΣ FABRICA
