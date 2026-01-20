Piano Days 2026: Δύο ημέρες, ένα όργανο, αμέτρητες μουσικές διαδρομές

Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής

Piano Days 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα διήμερο αφιερωμένο στον απόλυτο πρωταγωνιστή του κλασικού κόσμου, το πιάνο: 24 και 25 Ιανουαρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Spyros Manesis Trio: Για μία και μοναδική συναυλία στο Theatre of the NO

Tουλάχιστον 20 πιανίστες θα βρεθούν επί σκηνής ή στα φουαγιέ, από σόλο ρεσιτάλ και αφηγήσεις μέχρι πολυπιανιστικά σύνολα, με επιπλέον νεαρούς σολίστ να παρουσιάζονται ζωντανά στο κοινό. Το διήμερο συνδυάζει παιχνίδι, αφήγηση, ταινία με ζωντανή μουσική, ρεσιτάλ σόλο και μοναδικές πολυπιανιστικές εμπειρίες.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του διημέρου

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

  • 12:00 – Όλα ξεκίνησαν από ένα πιάνο με ουρά. Μια περιπέτεια που ξεκινά από ένα γράμμα από τα παλιά, τα παιδιά εξερευνούν τους χώρους του Μεγάρου, ακολουθούν γρίφους και δοκιμασίες και ανακαλύπτουν την ιστορία που ξεκίνησε από ένα πιάνο με ουρά. Συντονισμός: Κάτια Παπασπηλιοπούλου

Piano Days 2026: Δύο ημέρες, ένα όργανο, αμέτρητες μουσικές διαδρομές

  • 15:00 – Παιχνίδι γνώσεων για ενήλικες Κουίζ και δοκιμασίες για το πιάνο και την ιστορία του, χωρίς να απαιτούνται μουσικές γνώσεις. Συντονισμός & παρουσίαση: Μαρία Δημητρίου | Πιάνο: Γιάννης Παπαδόπουλος
  • 17:00 – Magic Piano. Η βραβευμένη ταινία animation Magic Piano ζωντανεύει την ιστορία της μικρής Άννα και ενός παλιού πιάνο που μετατρέπεται σε αερόπλοιο. Η μουσική του Σοπέν ερμηνεύεται ζωντανά από τον Κάρολο Ζουγανέλη. Σημειώνεται ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά 6 ετών και άνω. Προλογίζει: Ηλίας Καρελλάς
  • 18:30 – Enoch Arden (Alfred Lord Tennyson / Richard Strauss) Το αφηγηματικό αριστούργημα Enoch Arden του Τέννισον, σε μουσική του Ρίχαρντ Στράους, σε μια μοναδική μελοδραματική προσέγγιση με αφήγηση και πιάνο. Η παράσταση παρουσιάζει την ταξιδιωτική και συναισθηματική αφήγηση του έργου, με το πιάνο να σχολιάζει την εξέλιξη της ιστορίας.
  • Μελοδράμα για αφηγητή και πιάνο, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
  • 20:30 – Φραντσέτσκο Πιεμοντέζι: Σούμπερτ & Λιστ Ο Ιταλοελβετός πιανίστας Francesco Piemontesi (Φραντσέτσκο Πιεμοντέζι), γνωστός για την ποιητική ευαισθησία και καθαρότητα στον ήχο, ερμηνεύει το έργο του Σούμπερτ Σονάτα για πιάνο σε σολ μείζονα, D 894 και τη συλλογή του Λιστ Χρόνια προσκυνήματος, Έτος πρώτο: Ελβετία. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη βαθιά εκφραστικότητα και την λογοτεχνική σύνδεση των έργων, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε Γκαίτε, Βύρωνα και Σίλλερ.

Piano Days 2026: Δύο ημέρες, ένα όργανο, αμέτρητες μουσικές διαδρομές

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

  • 13:00 – Νέοι και νέες σολίστ στο φουαγιέ Παρουσίαση ανερχόμενων μαθητών ωδείων, με επίδειξη έργων δικής τους επιλογής σε ένα Grand Steinway στο φουαγιέ. Ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει νέα ταλέντα σε ζεστή, άμεση ατμόσφαιρα.
  • 19:00 – Lukas Sternath: Σούμπερτ & Προκόφιεφ Ο αυστριακός πιανίστας Lukas Sternath (Λούκας Στέρνατ), από τη σειρά Rising Star της ECHO για τη σεζόν 2024–25 και νικητής του διαγωνισμού ARD 2022, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Αθήνας το επικό τελευταίο έργο του Σούμπερτ Σονάτα αρ. 21, D 960 και τη Σονάτα αρ. 8 του Προκόφιεφ. Το πρόγραμμα αναδεικνύει την ερμηνευτική ωριμότητα και δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη.

«Σπυριδούλες»: Μια θεατρική κραυγή ενάντια στη σιωπή και την κακοποίηση

  • 21:00 – Piandaemonium: 6 πιάνα – 12 πιανίστες. Πριν από 25 χρόνια, μια αγαπημένη παρέα μουσικών δημιούργησε μια ορχήστρα πιάνων για να διώξει τη μοναχικότητα του σολίστ και να επαναπροσδιορίσει τον παραδοσιακό πιανιστικό ήχο· σήμερα, το σύνολο Piandaemonium κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μέγαρο με ένα πολυπιανιστικό ηχητικό ταξίδι που διασχίζει εποχές, αισθητικές και τόπους. Το πρόγραμμα, γραμμένο ή ειδικά διασκευασμένο για το σχήμα, ξεκινά με το In C Lines 6×2 του Σάββα Τσιλιγκιρίδη, όπου οι μινιμαλιστικές δυνατότητες του συνόλου δοκιμάζονται σε ρυθμούς που θυμίζουν ροκ, συνεχίζει με το Old Jazz Memories του Νικόλα Αναδολή, που ξυπνά μνήμες από σπουδαία τραγούδια της τζαζ, και με τις 4 Μινιατούρες που μας βυθίζουν σε έναν μοναδικό ηχητικό κόσμο, εφικτό μόνο χάρη στην ευρηματική χρήση των έξι πιάνων. Η Musical Suite του Χρίστου Παπαγεωργίου αναμοχλεύει ελληνικές και ξένες δημοφιλείς παραδόσεις, αξιοποιώντας τις βαθιές εκφραστικές δυνατότητες του πιανιστικού παιχνιδιού, ενώ σε μεταγραφή του Θόδωρου Κοτεπάνου επιλεγμένα μέρη από τις σουίτες Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Sergei Prokofiev μας μεταφέρουν στον παθιασμένο κόσμο των Καπουλέτων και Μοντέκων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την πρώτη παρουσίαση του έργου Pianoscuro που έγραψε για το σύνολο ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γιώργος Τσοντάκης

Πιάνο: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Στέφανος Θωμόπουλος, Βικτωρία Κιαζίμη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Στέφανος Νάσος, Αντώνης Σελεμίδης, Θοδωρής Τζοβανάκης, Μελίνα Τσινάβου, Κώστας Χάρδας.

Πληροφορίες για τους χώρους, τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων, καθώς και για τις τιμές των εισιτηρίων, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: Piano Days 26

