«Σπυριδούλες»: Μια θεατρική κραυγή ενάντια στη σιωπή και την κακοποίηση

Στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου - Ένα έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 19:26 Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο
16.01.26 , 19:08 Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά έκλεψε… oστά από το νεκροταφείο και ζητά λύτρα!
16.01.26 , 18:56 Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν
16.01.26 , 18:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
16.01.26 , 18:10 MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
16.01.26 , 17:56 Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη
16.01.26 , 17:23 Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας
16.01.26 , 17:15 Χρήστος Μάστορας: Το πρώτο τραγούδι από το προσωπικό του album!
16.01.26 , 17:13 Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη γιατρός
16.01.26 , 17:10 Ακραία καιρικά φαινόμενα σαρώνουν τον πλανήτη
16.01.26 , 17:01 «Σπυριδούλες»: Μια θεατρική κραυγή ενάντια στη σιωπή και την κακοποίηση
16.01.26 , 16:44 Τριών Ιεραρχών 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία
16.01.26 , 16:17 Σέρρες - Μητέρα 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»
16.01.26 , 15:56 Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
16.01.26 , 15:48 Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατήγγειλε εκβιασμό από εφοριακούς της ΔΟΥ Σερρών
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Σπυριδούλες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παράσταση «Σπυριδούλες», που παρουσιάζεται στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, φέρνει στη σκηνή μια από τις πιο συγκλονιστικές και σκοτεινές υποθέσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της 12χρονης Σπυριδούλας Ράπτη, η παράσταση επιχειρεί όχι απλώς να αφηγηθεί ένα ιστορικό γεγονός, αλλά να το μετατρέψει σε ένα ζωντανό, διαχρονικό σχόλιο για την κακοποίηση, την εξουσία και τη γυναικεία σιωπή — τότε και τώρα.

Η Σπυριδούλα, ένα κορίτσι από τη Ματαράγκα Αγρινίου, μετακόμισε τη δεκαετία του ’50 στην Αθήνα για να εργαστεί ως ψυχοκόρη σε ένα εύπορο σπίτι στον Πειραιά.

Για δύο ολόκληρα χρόνια υπέστη συστηματική κακοποίηση από τα αφεντικά της, με αποκορύφωμα το αποτρόπαιο βασανιστήριο του καψίματος με ηλεκτρικό σίδερο. Η απόφασή της να μιλήσει και να καταγγείλει τα όσα βίωσε συγκλόνισε τότε την ελληνική κοινωνία και μετέτρεψε την υπόθεσή της σε σύμβολο αντίστασης και χειραφέτησης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by star.gr (@stargrnews)

Το κείμενο της Νεφέλης Μαϊστράλη δεν περιορίζεται σε μια ιστορική αναπαράσταση. Αντιθέτως, αντλεί υλικό από ιστορικά ντοκουμέντα, αφηγήσεις γυναικών της εποχής, αλλά και από σύγχρονες μαρτυρίες οικιακών βοηθών, δημιουργώντας μια σύνθετη δραματουργία που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Μέσα από έρευνα και συλλογή προφορικών μαρτυριών, η παράσταση φωτίζει την αθέατη πλευρά της ζωής των γυναικών που εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί, αποκαλύπτοντας πως πολλές από τις πρακτικές εκμετάλλευσης παραμένουν ανατριχιαστικά επίκαιρες.

Χαρακτηριστική είναι η σύγχρονη μαρτυρία γυναίκας που εργάζεται ως εσωτερική οικιακή βοηθός και αφηγείται πως τα αφεντικά της την υποχρέωναν να σφουγγαρίζει το πάτωμα στα τέσσερα με βετέξ, «γιατί καθαρίζει καλύτερα». Τέτοιες αφηγήσεις λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στις «ψυχοκόρες» του χθες και στις αόρατες εργάτριες του σήμερα.

Η σκηνοθεσία των Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα αντιμετωπίζει το έργο με σεβασμό αλλά και τόλμη. Οι υπόλοιπες ψυχοκόρες λειτουργούν σαν χορός αρχαίας τραγωδίας, μεταφέροντας τον παλμό της συλλογικής εμπειρίας και διοχετεύοντας την ένταση προς το κοινό. Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι καθηλωτικές, ωμές και βαθιά ανθρώπινες, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική εμπειρία παίζει και η μουσική των Θραξ Πανκξ, η οποία λειτουργεί ως εκρηκτικός καταλύτης. Ο σύγχρονος, δυναμικός ήχος τους μετατρέπει την παράσταση σε μια σχεδόν επαναστατική τελετουργία, ενισχύοντας το αίσθημα αγανάκτησης και αντίστασης που διατρέχει το έργο.

Οι Σπυριδούλες δεν είναι μια εύκολη παράσταση. Είναι όμως μια αναγκαία εμπειρία. Ως θεατές, γινόμαστε μάρτυρες μιας αποτρόπαιας κακοποίησης, ανατριχιάζουμε, εξοργιζόμαστε και συνειδητοποιούμε τη διαχρονικότητα ενός σάπιου συστήματος που γεννιέται όταν η εξουσία μένει ανεξέλεγκτη. Πρόκειται για μια άρτια δουλειά σε επίπεδο κειμένου, σκηνοθεσίας, ερμηνειών, κίνησης και μουσικής — μια παράσταση που δίνει φωνή σε όσες δεν είχαν και κάνει την ιστορία της Σπυριδούλας να ηχήσει, επιτέλους, βροντερά.

Πληροφορίες για την παράσταση:

Παίζουν (αλφαβητικά):

Ελένη Βλάχου
Σταύρος Γιαννουλάδης
Τάσος Δημητρόπουλος
Αργυρώ Θεοδωράκη
Κατερίνα Λάττα
Αριστέα Σταφυλαράκη
Ελένη Τσιμπρικίδου

Κείμενο - Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη
Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Χάρης Κρεμμύδας
Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Μουσική επιμέλεια - Σύνθεση: Θραξ Πανκc
Κίνηση: Πάνος Τοψίδης
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός σκηνοθετών: Ελένη Τσιμπρικίδου
Μουσική διδασκαλία: Ευαγγελία Καρακατσάνη
Έρευνα: Παναγιώτης Λιαρόπουλος
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή 
Trailer: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Διάρκεια: 90 λεπτά

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΕΣ
 |
ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ;
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
 |
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top