«Σπυριδούλες»: Μια θεατρική κραυγή ενάντια στη σιωπή και την κακοποίηση

Η παράσταση «Σπυριδούλες», που παρουσιάζεται στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, φέρνει στη σκηνή μια από τις πιο συγκλονιστικές και σκοτεινές υποθέσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της 12χρονης Σπυριδούλας Ράπτη, η παράσταση επιχειρεί όχι απλώς να αφηγηθεί ένα ιστορικό γεγονός, αλλά να το μετατρέψει σε ένα ζωντανό, διαχρονικό σχόλιο για την κακοποίηση, την εξουσία και τη γυναικεία σιωπή — τότε και τώρα.

Η Σπυριδούλα, ένα κορίτσι από τη Ματαράγκα Αγρινίου, μετακόμισε τη δεκαετία του ’50 στην Αθήνα για να εργαστεί ως ψυχοκόρη σε ένα εύπορο σπίτι στον Πειραιά.

Για δύο ολόκληρα χρόνια υπέστη συστηματική κακοποίηση από τα αφεντικά της, με αποκορύφωμα το αποτρόπαιο βασανιστήριο του καψίματος με ηλεκτρικό σίδερο. Η απόφασή της να μιλήσει και να καταγγείλει τα όσα βίωσε συγκλόνισε τότε την ελληνική κοινωνία και μετέτρεψε την υπόθεσή της σε σύμβολο αντίστασης και χειραφέτησης.

Το κείμενο της Νεφέλης Μαϊστράλη δεν περιορίζεται σε μια ιστορική αναπαράσταση. Αντιθέτως, αντλεί υλικό από ιστορικά ντοκουμέντα, αφηγήσεις γυναικών της εποχής, αλλά και από σύγχρονες μαρτυρίες οικιακών βοηθών, δημιουργώντας μια σύνθετη δραματουργία που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Μέσα από έρευνα και συλλογή προφορικών μαρτυριών, η παράσταση φωτίζει την αθέατη πλευρά της ζωής των γυναικών που εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί, αποκαλύπτοντας πως πολλές από τις πρακτικές εκμετάλλευσης παραμένουν ανατριχιαστικά επίκαιρες.

Χαρακτηριστική είναι η σύγχρονη μαρτυρία γυναίκας που εργάζεται ως εσωτερική οικιακή βοηθός και αφηγείται πως τα αφεντικά της την υποχρέωναν να σφουγγαρίζει το πάτωμα στα τέσσερα με βετέξ, «γιατί καθαρίζει καλύτερα». Τέτοιες αφηγήσεις λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στις «ψυχοκόρες» του χθες και στις αόρατες εργάτριες του σήμερα.

Η σκηνοθεσία των Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα αντιμετωπίζει το έργο με σεβασμό αλλά και τόλμη. Οι υπόλοιπες ψυχοκόρες λειτουργούν σαν χορός αρχαίας τραγωδίας, μεταφέροντας τον παλμό της συλλογικής εμπειρίας και διοχετεύοντας την ένταση προς το κοινό. Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι καθηλωτικές, ωμές και βαθιά ανθρώπινες, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική εμπειρία παίζει και η μουσική των Θραξ Πανκξ, η οποία λειτουργεί ως εκρηκτικός καταλύτης. Ο σύγχρονος, δυναμικός ήχος τους μετατρέπει την παράσταση σε μια σχεδόν επαναστατική τελετουργία, ενισχύοντας το αίσθημα αγανάκτησης και αντίστασης που διατρέχει το έργο.

Οι Σπυριδούλες δεν είναι μια εύκολη παράσταση. Είναι όμως μια αναγκαία εμπειρία. Ως θεατές, γινόμαστε μάρτυρες μιας αποτρόπαιας κακοποίησης, ανατριχιάζουμε, εξοργιζόμαστε και συνειδητοποιούμε τη διαχρονικότητα ενός σάπιου συστήματος που γεννιέται όταν η εξουσία μένει ανεξέλεγκτη. Πρόκειται για μια άρτια δουλειά σε επίπεδο κειμένου, σκηνοθεσίας, ερμηνειών, κίνησης και μουσικής — μια παράσταση που δίνει φωνή σε όσες δεν είχαν και κάνει την ιστορία της Σπυριδούλας να ηχήσει, επιτέλους, βροντερά.

Πληροφορίες για την παράσταση:

Παίζουν (αλφαβητικά):

Ελένη Βλάχου

Σταύρος Γιαννουλάδης

Τάσος Δημητρόπουλος

Αργυρώ Θεοδωράκη

Κατερίνα Λάττα

Αριστέα Σταφυλαράκη

Ελένη Τσιμπρικίδου

Κείμενο - Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Χάρης Κρεμμύδας

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Μουσική επιμέλεια - Σύνθεση: Θραξ Πανκc

Κίνηση: Πάνος Τοψίδης

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθετών: Ελένη Τσιμπρικίδου

Μουσική διδασκαλία: Ευαγγελία Καρακατσάνη

Έρευνα: Παναγιώτης Λιαρόπουλος

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Trailer: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Διάρκεια: 90 λεπτά