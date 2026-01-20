Spyros Manesis Trio: Για μία και μοναδική συναυλία στο Theatre of the NO

Ο καταξιωμένος πιανίστας και συνθέτης Σπύρος Μάνεσης, θα εμφανιστεί στη σκηνή του Theatre of the NO για μία μοναδική συναυλία με το Spyros Manesis Trio, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21.00.

Μαζί του θα βρίσκονται δύο κορυφαίοι μουσικοί της ελληνικής τζαζ σκηνής, ο Περικλής Τριβόλης στο κοντραμπάσο και ο χρόνια συνεργάτης του Αναστάσης Γούλαρης, στα τύμπανα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει κυρίως συνθέσεις του Σπύρου Μάνεση από όλη την πορεία του, μέσα από τους δίσκους Trioism, Undelivered και Broken Blue, καθώς και τολμηρές εκτελέσεις έργων των Michel Legrand και Λένας Πλάτωνος, που τον έχουν εμπνεύσει αλλά και νέες ακυκλοφόρητες συνθέσεις του, λίγο πριν αυτές δισκογραφηθούν.

Το παίξιμο του Σπύρου Μάνεση χαρακτηρίζεται άλλοτε από εσωτερικότητα και μελωδικό λυρισμό και άλλοτε από δεξιοτεχνία και εξωστρέφεια, πάντοτε όμως από φρεσκάδα και διάθεση για περιπέτεια και ρίσκο, με έντονες τις αναφορές σε ρεύματα όπως το post mainstream και η μοντέρνα τζαζ, και σε μουσικούς όπως οι B. Evans, K. Jarrett, P. Bley, B. Mehldau οι οποίοι τον έχουν επηρεάσει βαθιά.

Ο Σπύρος Μάνεσης ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων τζαζ μουσικών, είναι πιανίστας και συνθέτης τζαζ, με σπουδές κλασικού και τζαζ πιάνου στην Αθήνα και το Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, συνεργαζόμενος με σημαντικούς μουσικούς και ορχήστρες.

Ως σολίστ έχει συμπράξει με συμφωνικές και σύγχρονες ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Spiral Trio, με το οποίο έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Athens Jazz Festival 2023. Ως σολίστ έχει συμπράξει με συμφωνικές και σύγχρονες ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως leader έχει εκδώσει έξι άλμπουμ σε διεθνείς δισκογραφικές. Διδάσκει τζαζ πιάνο στη σχολή Jazzart και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Η συναυλία θα αποτελέσει μια πλήρη παρουσίαση της ξεχωριστής μουσικής ταυτότητας του Σπύρου Μάνεση, με επίκεντρο το πλούσιο και πολυδιάστατο συνθετικό του έργο.

Πληροφορίες:

Σπύρος Μάνεσης: πιάνο, συνθέσεις

Περικλής Τριβόλης: κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλαρης: τύμπανα



Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη



Πότε: Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21.00.



Tιμή Εισιτήριου: 12€ Προπώληση Εισιτηρίων



THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001