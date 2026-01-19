«ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΔΕΣΜΟΙ» στη σκηνή του ΠΛΥΦΑ – 7Α

Η ομάδα χορού Corpus Lingua παρουσιάζει τη σύγχρονη χορευτική δημιουργία «ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΔΕΣΜΟΙ», για δύο μόνο παραστάσεις, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στη σκηνή του ΠΛΥΦΑ – 7Α.

Το νέο έργο της ομάδας χαρτογραφεί τη σχέση μητέρας-παιδιού και την πορεία του ατόμου προς την ανεξαρτησία, διερευνώντας πώς οι πρώιμοι συναισθηματικοί δεσμοί επηρεάζουν τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και τις σχέσεις στην ενήλικη ζωή. Η παράσταση αναδεικνύει τη σημασία μιας σχέσης άνευ όρων, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Μέσα από αυτή τη βάση, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής με σταθερότητα και ψυχική αντοχή.

Η χορογραφία, μουσική και τα υλικά που χρησιμοποιούνται αναπαριστούν τη μετάβαση από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία, δείχνοντας πώς η πρώιμη εμπειρία της μητρικής φροντίδας λειτουργεί ως θεμέλιο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της αυτοπεποίθησης του ενήλικα. Το έργο φέρνει στο φως την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε πρώιμους συναισθηματικούς δεσμούς και τις σχέσεις που αναπτύσσει κανείς αργότερα στη ζωή.

Θα υπάρξει εμπιστοσύνη για να χτιστεί μια ασφαλής σχέση ή θα κυριαρχήσει ο φόβος της απόρριψης και η ανασφάλεια για συναισθηματική σύνδεση;

Όπως επισημαίνει ο John Bowlby (1930):

«Ο τύπος του συναισθηματικού δεσμού, όπως αυτός διαμορφώνεται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα που καθρεφτίζεται μέσα του ως προς την αξία του να λαμβάνει ή όχι αγάπη και, κατ’ επέκταση, επιδρά θετικά ή αρνητικά στην κοινωνική του ανάπτυξη».

Μέσα από ένα σκηνικό υλικών και σωμάτων ξετυλίγονται τα στάδια της σχέσης μητέρας-παιδιού, καθώς και η μετάβαση στις επόμενες συναισθηματικές σχέσεις, με το έργο να βασίζεται στη Θεωρία Προσκόλλησης του Bowlby.

Λίγα λόγια για την χορογράφο και την Ομάδα:

Η Ιωάννα Τόλιου δραστηριοποιείται στη χορογραφία από το 2017, παρουσιάζοντας τις δικές της δημιουργίες σε φεστιβάλ της Αθήνας, όπως τα Endless Time (2017), The Mystery of the Horizon (2018) και Meeting Points (2019).

Το 2022 ίδρυσε την Ομάδα Χορού Corpus Lingua και παρουσίασε την πρώτη παραγωγή της ομάδας, Autopilot...off, στο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών στο Τρένο στο Ρουφ. Το έργο ταξίδεψε στο Zante Dance Festival το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς.

Το 2023 ξεκίνησε η δεύτερη παραγωγή της ομάδας, με τίτλο Εφτά εις Άπειρον, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ. Η πρεμιέρα έγινε τον Μάρτιο του 2024 και το έργο επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ της Κύθνου και στο Φεστιβάλ Κολωνού. Στη συνέχεια, η παράσταση συνεχίστηκε σε έναν νέο κύκλο παρουσιάσεων στην Αθήνα, στο Θέατρο Πλύφα, και στη Θεατρική Συμπαιγνία στα Γιάννενα, με ανανεωμένη σύνθεση της ομάδας και νέο υλικό.

Στη νέα της παραγωγή, η χορογράφος εστιάζει σε μια διαφορετική θεματική, αντλώντας από προσωπικά βιώματα για να φωτίσει τη σύγχρονη κρίση θεσμών και αξιών, δημιουργώντας μια παράσταση που συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό.

Info:

Σύλληψη & Χορογραφία: Ιωάννα Τόλιου (σε συνεργασία με την Ομάδα)

Ομάδα Χορού "Corpus Lingua":

Βάσια Κουτσιλιανού

Μαρίνα Μαζαράκη

Πηνελόπη Μουσγά

Δήμητρα Φιλιππάκη



Συντελεστές

Δραματουργία: Βασιλική Λιακοπούλου

Μουσική & Σχεδιασμός Φώτων: Αλέξανδρος Λύκουρας



Φωτογραφίες/Βίντεο: Φοίβος Σαλάχας (SensoReye production)



Σχεδιασμός αφίσας: Δανάη Παππά



Οργάνωση Παραγωγής : Μάρθα Ρούσσου



Μία παραγωγή της Εταιρείας “ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ”



Eπικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραστάσεις

Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 20.30

Διάρκεια: 50’ (χωρίς διάλλειμα)



