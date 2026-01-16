Είδαμε το «Σλάντεκ», ένα πολιτικό δράμα-γροθιά στο στομάχι

Είδαμε το συγκλονιστικό και πάντα επίκαιρο θεατρικό έργο για την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. Βρεθήκαμε στην επίσημη πρεμιέρα του πολιτικού δράματος «Σλάντεκ» από την Εταιρεία Θεάτρου Ars Moriendi, στον μοντέρνο χώρο του ΠΛΥΦΑ στον Βοτανικό. Όταν άνοιξαν οι πόρτες της αίθουσας για να υποδεχτούν το κοινό, οι ηθοποιοί ήταν ήδη μέσα στον χώρο αλλά και στον ρόλο.

Το πολιτικό θρίλερ Σλάντεκ

Ένιωθες στον αέρα τις δραματικές σκηνές που θα ακολουθούσαν και η παράσταση δεν απογοήτευσε αυτές τις προσδοκίες. Από το πρώτο λεπτό οι ταλαντούχοι ηθοποιοί μας μεταφέρουν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης όπου ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους. Ο παραστρατιωτικός «Μαύρος Στρατός» συναντάται με την προσωπική ιστορία ενός νεαρού άνδρα, του Σλάντεκ. Η σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα και η δραματουργική επεξεργασία της Πηνελόπης Χατζηδημητρίου, δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα για να ανθίσουν οι καταπληκτικές ερμηνείες των ηθοποιών (δεν είναι τυχαίο που η παράσταση ήταν υποψήφια για το Βραβείο Δραματουργίας από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών) και να αναδειχτεί το δυνατό κείμενο του Αυστρο-Ούγγρου θεατρικού συγγραφέα Έντεν φον Χόρβατ. Ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε το 1929, προέβλεψε με τρομακτική ακρίβεια τον κύκλο της βίας που θα ακολουθούσε σε όλη την Ευρώπη -αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο- και παραμένει τρομακτικά επίκαιρο, σχεδόν 100 χρόνια μετά!

Ο παραστρατιωτικός «Μαύρος Στρατός» συναντάται με την προσωπική ιστορία ενός νεαρού άνδρα, του Σλάντεκ

Η ιστορία του «Σλάντεκ» διαδραματίζεται στην Γερμανία κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, μεταξύ του 1ου και του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη χώρα και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος νεοναζιστικές ομάδες να δράσουν, στοχοποιώντας τους αδύναμους και τους διαφορετικούς. «Κανείς δεν μένει αλώβητος από τον ανερχόμενο φασιστικό μηχανισμό». Σας θυμίζει κάτι όλο αυτό;

Η παράσταση ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7Γ) για οκτώ μόνο παραστάσεις με τις τελευταίες να είναι 19 και 20 Ιανουαρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.30, οπότε μην τη χάσετε! Ταυτότητα Παράστασης.

Το "ΣΛΑΝΤΕΚ" του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Μετάφραση: Γιώργος-Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Θάνος Νίκας

Δραματουργία: Πηνελόπη Χατζηδημητρίου

Σκηνικός Χώρος - Κοστούμια: Ευαγγελία Κιρκινέ

Ερμηνεύουν: Βύρων Αναγνωστόπουλος, Πάνος Αναγνωστόπουλος

Δανάη Κλάδη, Αλέξης Κότσυφας , Ευγενία Κουζέλη, Θέμης Σουφτάς

Πρεμιέρα: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Παραστάσεις: Από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 20 Ιανουαρίου 2026

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.30

Διάρκεια παράστασης: 80’

Εισιτήρια: 15€ Κανονικό, 12€ ΑΜΕΑ, Φοιτητές, Άνεργοι, Πολύτεκνοι, 10€ Ατέλεια (Μόνο στο ταμείο του θεάτρου)

Συντελεστές:

Παραγωγή: Ars Moriendi Theater Group

Γραφιστική Επιμέλεια: Χρύσα Νίκα

Social Media: Λ. Μπουρτσάλα, Δ. Δάγκαλης

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Του Διονύση Ρόκου