Aντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας στο ΝΟΧ Athens

Δύναμη, συναίσθημα και ρυθμός συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 17:48 Η Μικρή Ολλανδέζα για τη διάγνωση με αυτισμό: «Ήταν τόσο απελευθερωτικό»
12.11.25 , 17:36 Δένδιας: Το νέο στεγαστικό  πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας
12.11.25 , 17:14 Τα τέσσερα ζώδια θα επηρεάσει η Σύνοδος Ερμή- Άρη
12.11.25 , 17:14 Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
12.11.25 , 17:13 Δημήτρης Λάλος: «Η σχέση με τη Μαριλίτα δε συνδέεται με αυτή της σειράς»
12.11.25 , 16:46 Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;
12.11.25 , 16:07 Ζαχαρέα - Κουβαράς: Η απολαυστική συζήτηση με την… «Αλίκη Βουγιουκλάκη»
12.11.25 , 16:02 Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
12.11.25 , 15:47 Αναστασιάδης: Συγκινεί με όσα είπε για τον ερχομό του δεύτερου γιου του
12.11.25 , 15:42 Νικολέτα Κοτσαηλίδου: Το ύψος, το μπάσκετ, ο έρωτας και η απιστία
12.11.25 , 15:41 Φάρμα: Η ένταση κορυφώνεται λίγο πριν τη Μονομαχία Αποχώρησης
12.11.25 , 15:27 Aντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας στο ΝΟΧ Athens
12.11.25 , 15:20 Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»
12.11.25 , 15:05 Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: «Είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο»
12.11.25 , 14:58 Πέγκυ Ζήνα: «Δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
Τα τέσσερα ζώδια θα επηρεάσει η Σύνοδος Ερμή- Άρη
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ρέμος Και Μάστορας Στο NOX Athens
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, ενώνουν τις φωνές, την ενέργεια και τη σκηνική τους παρουσία στο NOX ATHENS, εκεί όπου η μουσική, το συναίσθημα και η διασκέδαση γίνονται ένα!

Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δυο μεγάλοι καλλιτέχνες στη σκηνή με ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών.

Aντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας στο ΝΟΧ Athens

Ο Αντώνης Ρέμος, ο σπουδαιότερος ερμηνευτής της γενιάς του, με τη διαχρονική του ερμηνεία και το μοναδικό του ρεπερτόριο που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι, συναντά τον Χρήστο Μάστορα, που βρίσκεται στην πιο ώριμη στιγμή της εξαιρετικής του πορείας με αμέτρητες επιτυχίες.

Δύναμη, συναίσθημα και ρυθμός συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι στη σκηνή του NOX ATHENS.

Με ερμηνείες μοναδικές, εναλλαγές και ανατρεπτικά ντουέτα αλλά και ένα stage show υψηλής αισθητικής, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, θα κάνουν τις αθηναϊκές νύχτες να απογειωθούν και τη διασκέδαση στο NOX ATHENS την απόλυτη εμπειρία.

Aντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας στο ΝΟΧ Athens

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, με την υπέροχη, λαϊκή φωνή της, σε μια ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος ερμηνεύει λαϊκές επιτυχίες.

Τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα συνοδεύει μια ολόφρεσκη, ανανεωμένη σημαντική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου.

Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λύρα.

Το NOX ATHENS έρχεται ανανεωμένο! Έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των πιστών θαμώνων του και όχι μόνο, το NOX ATHENS, κατέχει τη θέση του καλύτερου χώρου στη νυχτερινή Αθήνα. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκών προδιαγραφών χώρο με άρτια υποδομή που θα φιλοξενήσει μια κορυφαία παραγωγή η οποία εντυπωσιάζει χάρη στους εξαιρετικούς φωτισμούς και την υψηλή αισθητική της.


Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας

Από 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η Αθήνα θα χτυπά στο ρυθμό του.

NOX ATHENS – εκεί όπου η διασκέδαση γίνεται τέχνη και η νύχτα αποκτά νόημα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΑΪΤΣΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ Pre Show: WEDDING SINGERS, ΦΕΙΔΙΑΣ, EMILY, ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, KONIKOU

ART DIRECTION: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΡΕΤΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: AIMILIO BISTRI, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ - ΑRT DIRECTOR’S ASSISTANT: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: AΛΕΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΙΟΥ  

STAGE ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΛΑΣΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΑΛΗΣ, ΟΝ ΑIR ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: ΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ / ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: NOX ATHENS: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 18-20, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210 3411000

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
NOX ATHENS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top