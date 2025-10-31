«Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ» στο θέατρο Δρόμος

Μετά από 54 συνεχόμενα sold out, η θεατρική διασκευή του αριστουργήματος του Edgar Allan Poe, «Οι φόνοι της Οδού Μοργκ», επιστρέφει για 2η χρονιά στο θέατρο Δρόμος από 18 Οκτωβρίου 2025.

Ένα σκοτεινό αστυνομικό μυστήριο, μια κλεμμένη επιστολή, δύο φρικτοί φόνοι, και ένας ντετέκτιβ που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον.

Παρίσι, 1931. Μια κλεμμένη επιστολή απειλεί να τινάξει στον αέρα την κυβέρνηση και να καταστρέψει τη ζωή της συζύγου του πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα, δύο γυναίκες βρίσκονται άγρια δολοφονημένες στο σπίτι τους στην Οδό Μοργκ. Η αστυνομία βρίσκεται σε αδιέξοδο: το μόνο στοιχείο δείχνει πως ο δράστης έχει υπεράνθρωπη δύναμη. Η Ελέν ελπίζει πως οι υποθέσεις θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του Αυγούστου Ντυπέν – του μοναχικού αναλυτή με τη φήμη ιδιοφυΐας. Όμως εκείνος παραμένει απαθής… μέχρι που κατηγορούνται δύο άνθρωποι του στενού της κύκλου: ο πρώην αρραβωνιαστικός της και ο αδερφός της. Ο Ντυπέν, με τον βοηθό του Πιερ Ροζέτ – ποιητή και ζωγράφο – επιστρατεύει τη λογική, την παρατήρηση και την ψυχρή μαθηματική ανάλυση για να διαλευκάνει την πιο παράξενη υπόθεση φόνου που γνώρισε ποτέ το Παρίσι.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Edgar Allan Poe

Μετάφραση, Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Γ. Μαύρος

Μουσική: Allen Grey

Φωτισμοί: Εμμανουήλ Μαύρος & Γρηγόρης Θεοδωρίδης

Art Direction & Σκηνικά: Ρένα Σανταμούρη – RS Architecture + Design Studio

Κουστούμια: Μάγδα Καλορίτη

Χορογραφίες: Ναταλία Βογιατζόγλου

Χειρισμός φωτισμού & ήχου: Γεωργία Ηλιοπούλου

Φωτογράφιση: Πάνος Κανεσούλης – Overstudio

Video Post Production & Trailer: Μανώλης Πετρής, Γρηγόρης Θεοδωρίδης

Σκηνοθέτης Trailer: Εμμανουήλ Γ. Μαύρος

Social Media Manager: Μάριαμ Νίκου

Γραμματεία παραγωγής: Μαρία Ηλιοπούλου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Αντζυ Νομικού – Pear PR boutique

Παραγωγή: Medea Pictures

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζώης, Θοδωρής Ελευθεριάδης, Δάφνη Μαρκάκη, Μάνθος Καλαντζής, Γιάννης Τσούτσιας, Μάνος Σφυράκης, Μαριλένα Ρούσου, Χριστίνα Μάλλιου

Διάρκεια παράστασης: 90’ χωρίς διάλειμμα

Έναρξη παραστάσεων: 18 Οκτωβρίου 2025

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 17 ευρώ

Μειωμένο: €15, (Φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+)

Ομαδικό: (5+εισιτήρια) €14

Ατέλεια ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ.: €5 κατόπιν διαθεσιμότητας θέσεων.