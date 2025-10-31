«Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ» στο θέατρο Δρόμος

Για δεύτερη χρονιά μετά από 54 συνεχόμενα sold out

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 13:29 Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
31.10.25 , 13:12 Butt breathing: Η καινοτόμος μέθοδος που βοηθά στην αναπνευστική δυσφορία
31.10.25 , 13:02 Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»
31.10.25 , 13:01 Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!
31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
31.10.25 , 12:42 Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160
31.10.25 , 12:35 Black Friday 2025: Έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων στην Αμερική
31.10.25 , 12:24 Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
31.10.25 , 12:21 Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογούνται Κασιδιάρης & Λαγός- Τι είπε ο Παππάς
31.10.25 , 12:17 Δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους: Στα ίχνη της ρωσικής μαφίας οι Αρχές
31.10.25 , 12:10 Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
31.10.25 , 12:03 Έλληνας ηθοποιός: «Είχα υποστεί bullying όταν ήμουν μικρός»
31.10.25 , 11:48 ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
31.10.25 , 11:46 Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
31.10.25 , 11:36 Ο Γιώργος Ρήγας ετοίμασε την πιο λαχταριστή αλμυρή τάρτα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
«Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ» στο θέατρο Δρόμος

Μετά από 54 συνεχόμενα sold out, η θεατρική διασκευή του αριστουργήματος του Edgar Allan Poe, «Οι φόνοι της Οδού Μοργκ», επιστρέφει για 2η χρονιά στο θέατρο Δρόμος από 18 Οκτωβρίου 2025.

Ένα σκοτεινό αστυνομικό μυστήριο, μια κλεμμένη επιστολή, δύο φρικτοί φόνοι, και ένας ντετέκτιβ που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον.

Παρίσι, 1931. Μια κλεμμένη επιστολή απειλεί να τινάξει στον αέρα την κυβέρνηση και να καταστρέψει τη ζωή της συζύγου του πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα, δύο γυναίκες βρίσκονται άγρια δολοφονημένες στο σπίτι τους στην Οδό Μοργκ. Η αστυνομία βρίσκεται σε αδιέξοδο: το μόνο στοιχείο δείχνει πως ο δράστης έχει υπεράνθρωπη δύναμη. Η Ελέν ελπίζει πως οι υποθέσεις θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του Αυγούστου Ντυπέν – του μοναχικού αναλυτή με τη φήμη ιδιοφυΐας. Όμως εκείνος παραμένει απαθής… μέχρι που κατηγορούνται δύο άνθρωποι του στενού της κύκλου: ο πρώην αρραβωνιαστικός της και ο αδερφός της. Ο Ντυπέν, με τον βοηθό του Πιερ Ροζέτ – ποιητή και ζωγράφο – επιστρατεύει τη λογική, την παρατήρηση και την ψυχρή μαθηματική ανάλυση για να διαλευκάνει την πιο παράξενη υπόθεση φόνου που γνώρισε ποτέ το Παρίσι.

«Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ» στο θέατρο Δρόμος

«Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ» στο θέατρο Δρόμος

Συντελεστές

Συγγραφέας: Edgar Allan Poe
Μετάφραση, Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Γ. Μαύρος
Μουσική: Allen Grey
Φωτισμοί: Εμμανουήλ Μαύρος & Γρηγόρης Θεοδωρίδης
Art Direction & Σκηνικά: Ρένα Σανταμούρη – RS Architecture + Design Studio
Κουστούμια: Μάγδα Καλορίτη
Χορογραφίες: Ναταλία Βογιατζόγλου
Χειρισμός φωτισμού & ήχου: Γεωργία Ηλιοπούλου
Φωτογράφιση: Πάνος Κανεσούλης – Overstudio
Video Post Production &amp; Trailer: Μανώλης Πετρής, Γρηγόρης Θεοδωρίδης
Σκηνοθέτης Trailer: Εμμανουήλ Γ. Μαύρος
Social Media Manager: Μάριαμ Νίκου
Γραμματεία παραγωγής: Μαρία Ηλιοπούλου
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Αντζυ Νομικού – Pear PR boutique
Παραγωγή: Medea Pictures

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζώης, Θοδωρής Ελευθεριάδης, Δάφνη Μαρκάκη, Μάνθος Καλαντζής, Γιάννης Τσούτσιας, Μάνος Σφυράκης, Μαριλένα Ρούσου, Χριστίνα Μάλλιου

Διάρκεια παράστασης: 90’ χωρίς διάλειμμα

Έναρξη παραστάσεων: 18 Οκτωβρίου 2025

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 17 ευρώ

Μειωμένο: €15, (Φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+)

Ομαδικό: (5+εισιτήρια) €14

Ατέλεια ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ.: €5 κατόπιν διαθεσιμότητας θέσεων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΙ ΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΓΚ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top