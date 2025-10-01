Ποδηλατικές βόλτες και μικρούς και μεγάλους

Όταν το ποδήλατο μετατρέπεται σε εικαστικό δρώμενο

Ποδηλατικές Βόλτες Τα Σαββατοκύριακα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Περιφέρεια Αττικής συνδιοργανώνουν τη δράση «ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΕΣ – ΚΑΘΕ ΡΟΔΑ ΜΕΤΡΑΕΙ – ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ», με τη συνεργασία της MONUMENTA και του M Bike.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε τρία Σαββατοκύριακα, δύο του Οκτωβρίου (4-5/10 και 11-12/10) και ένα του Νοεμβρίου (1-2/11/2025), και περιλαμβάνει ποδηλατικές βόλτες, παιδική πίστα ποδηλάτου και το εικαστικό δρώμενο Bike Art, που μετατρέπει το ποδήλατο σε εργαλείο τέχνης.

Ημέρα Γιορτής στο Καρλόβασι!

Στόχος είναι να αναδειχθεί το ποδήλατο ως οικολογικό, πρακτικό και ασφαλές μέσο μετακίνησης, να ενισχυθεί η κουλτούρα της πεζής και ποδηλατικής ζωής στην πόλη, να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι γύρω από την ανάγκη «χαμηλών ταχυτήτων» στις γειτονιές για μεγαλύτερη ασφάλεια, και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή μέσα από δράσεις που προάγουν την υγεία, τη συμπερίληψη και την κοινή εμπειρία.

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ανοιχτές σε όλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, ώστε κάθε πολίτης να απολαμβάνει ισότιμα την εμπειρία της ποδηλασίας και του δημόσιου χώρου.

Το πρόγραμμα για κάθε Σαββατοκύριακο διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατα (10:00 – 14:00)

· Παιδική Πίστα Ποδηλάτου: Τα παιδιά δοκιμάζουν, παίζουν και μαθαίνουν τεχνικές ποδηλάτου υπό την καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτών, με παροχή ποδηλάτων και κρανών.

Bike Art: Ένα δημιουργικό εικαστικό δρώμενο που μετατρέπει το ποδήλατο σε εργαλείο τέχνης.

Η εκδήλωση είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.

Κυριακές (10:00 – 14:00)

· Ποδηλατική Βόλτα: Προσεκτικά σχεδιασμένες διαδρομές σε δευτερεύοντες δρόμους με πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον.

· Bike Art: Για όσους δεν ακολουθήσουν τη βόλτα, συνεχίζεται το εικαστικό δρώμενο.

Ποδηλατικές βόλτες και μικρούς και μεγάλους

Οι τρεις ποδηλατικές διαδρομές περνούν από τις επτά Δημοτικές Κοινότητες (ΔΚ) της Αθήνας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στις 5 Οκτωβρίου η βόλτα ξεκινά από το Άλσος Προμπονά και περνά από την 5η και την 6η ΔΚ με ενδιάμεση στάση στην Πλατεία Αμερικής και κατάληξη στα Άνω Πατήσια. Στις 12 Οκτωβρίου η διαδρομή ξεκινά από την Πλατεία Αγίου Δημητρίου (Πανόρμου), κατηφορίζει προς το Κολωνάκι, συνεχίζει στον Εθνικό Κήπο και ολοκληρώνεται στο Καλλιμάρμαρο, καλύπτοντας την 7η, την 1η και τη 2η ΔΚ. Τέλος, 2 Νοεμβρίου, από την Ακαδημία Πλάτωνος, προαύλιος χώρο Ψηφιακού Μουσείου Πλάτωνα, η βόλτα ακολουθεί την Ιερά Οδό, περνά από τον Κεραμεικό και την Τεχνόπολη, διασχίζει την Πειραιώς, συνεχίζει έως τον Σταθμό του Ταύρου και επιστρέφει μέσω Ερμού στο Θησείο, αναδεικνύοντας την 4η και την 3η ΔΚ.

Τα Σάββατα οι εκδηλώσεις Παιδική Πίστα Ποδηλάτου και το εικαστικό δρώμενο Bike Art θα πραγματοποιούνται στα σημεία εκκίνησης της ποδηλατοβόλτας. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Άλσος Προμπονά, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος, προαύλιος χώρο Ψηφιακού Μουσείου Πλάτωνα. Εκεί, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το ποδήλατο σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα με την καθοδήγηση εκπαιδευτών, ενώ μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη μοναδική εμπειρία της ζωγραφικής με ποδήλατο.

Με ξεναγό τη MONUMENTA οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν κτήρια που κτίστηκαν τον 19ο και το α’ μισό του 20ού αιώνα, ακολουθώντας τον νεοκλασικό ρυθμό, τον Εκλεκτικισμό και το Μοντέρνο Κίνημα, καθώς επίσης πλατείες και τοπόσημα της πόλης. Για την κάθε διαδρομή σχεδιάστηκε χάρτης με τα κτήρια που μπορεί να δει κάποιος με ποδήλατο ή περπατώντας και θα διανέμεται δωρεάν.

Κάθε ρόδα μετράει και κάθε βόλτα μας φέρνει πιο κοντά σε μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και χωρίς εμπόδια.

 

