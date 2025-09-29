Ημέρα Γιορτής στο Καρλόβασι!

Μια μεγάλη γιορτή, με σκοπό την ενίσχυση του αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, διοργανώθηκε στη Σάμο. Ο Σύλλογος Φίλων Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του νησιού, συμμετείχε για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Πανελλαδικό  "Greece Race for the Cure" , στηρίζοντας έμπρακτα το τεράστιο έργο του Συλλόγου "Άλμα Ζωής"..

 

Με συντονίστρια το μέλος της ομάδας " ΕυΠο 2025 - Καρλόβασι"  Δέσποινας Ψαρρά,  θετική διάθεση και χαμόγελο , πραγματοποιήθηκε ένας συμβολικός Κυριακάτικος περίπατος στην πόλη, από το Λιμάνι ως το Μουσείο Βυρσοδεψίας , όπου έγινε ξενάγηση. Παράλληλα "έτρεξαν" δράσεις, με συνεδρίες γιόγκα και πεζοπορία με μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου Σάμου, ως το Σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου, στο Παλαιό.

Ο Σύλλογος Φίλων, Υποστηρικτών Νομού Σάμου "ΕυΠο",  που συστάθηκε το 2023,  με πρόεδρο την Θεοδώρα Παπαδάμ, 'έχει ως βασικούς πυλώνες δράσης του  την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας ,σε  θέματα που αφορούν στην πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου ,τα δικαιώματα και την υποστήριξη  των ογκολογικών ασθενών , με ημερίδες και διαλέξεις επαγγελματιών υγείας.

Ημέρα Γιορτής στο Καρλόβασι!

Το Race for the Cure , το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Ευρώπης για την υγεία της γυναίκας, βοηθά οργανώσεις και νοσοκομεία, τα οποία ασχολούνται με την ασθένεια, να συγκεντρώνουν πόρους και να "αφυπνίζουν" τον κόσμο σχετικά με τον καρκίνο του μαστού.

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΣΑΜΟΣ | ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
 |
ΣΑΜΟΣ
 |
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
