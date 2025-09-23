H Κατσαρίδα Κ. ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας

Τι γίνεται όταν μία κατσαρίδα ξυπνήσει μεταμορφωμένη σε Κάφκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Σταυρίδης & Δεμερτζής «κονταροχτυπήθηκαν» για τον τηλέγραφο
23.09.25 , 17:50 «Καμία απόδειξη ότι η λήψη παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό»
23.09.25 , 17:47 Ναταλία Λιονάκη: Η μοναχή Φεβρωνία και η νέα της ζωή ως δασκάλα στην Κένυα
23.09.25 , 17:43 Πρώτη δοκιμαστική πτήση στην Ιταλία με σκυλιά που ταξίδεψαν στην καμπίνα!
23.09.25 , 17:30 Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
23.09.25 , 17:26 Κομισιόν: «Δείχνει» τη Ρωσία για τις παραβιάσεις drones σε Δανία - Νορβηγία
23.09.25 , 17:02 Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία στη Γαλλία - Πώς αποφεύχθηκε
23.09.25 , 16:55 Νέα Υόρκη: Πώς ο Εμανουέλ Μακρόν «κόλλησε» στην κίνηση λόγω... Τραμπ
23.09.25 , 16:44 Νέο μήνυμα Μαζωνάκη στο TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23.09.25 , 16:33 Kia XCeed: Η μεγάλη ανανέωση και η νέα τιμή
23.09.25 , 16:19 Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
23.09.25 , 16:01 Προειδοποίηση ΝΑΤΟ σε Ρωσία να σταματήσει τις «κλιμακούμενες» παραβιάσεις
23.09.25 , 15:54 Γιατρός Κατασκήνωσης: Συγκλονίζει Η Μητέρα Του 11χρονου
23.09.25 , 15:48 Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του
23.09.25 , 15:48 Σπάρταθλον: Δρομέας Τρέχει Για Άτομα Με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
H Αντίθεση Ήλιου- Ποσειδώνα φέρνει απογοητεύσεις
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Πρώτη δοκιμαστική πτήση στην Ιταλία με σκυλιά που ταξίδεψαν στην καμπίνα!
Γιάννης Αϊβάζης: Πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πάτρας
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
H Κατσαρίδα Κ. Στο Θέατρο Αργώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μάριος Ιορδάνου τη νέα θεατρική σεζόν σκηνοθετεί τη Σοφία Καζαντζιάν σε ένα διαφορετικό υπαρξιακό θρίλερ, σε μια άκρως καφκική κωμωδία, σε έναν ανατρεπτικό μονόλογο όπου μια ηθοποιός περνάει μέσα από όλους τους ρόλους της ζωής και του έργου του Φραντς Κάφκα.

Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!

Η Κατσαρίδα Κ στο θέατρο Αργώ 

Η Κατσαρίδα Κ στο θέατρο Αργώ 

Οι δημιουργοί της τηλεοπτικής επιτυχίας «Μαύροι Πίνακες», αλλά και του ομότιτλου βιβλίου που έγινε best seller, επιστρέφουν (μετά από το υποψήφιο για βραβείο Κουν και Ένωσης Κριτικών Θεάτρου «Το στρίψιμο της βίδας Reloaded») με ένα έργο-μανιφέστο ζωής, μια κραυγή ελευθερίας, ένα όραμα υπέρβασης. Μία παράσταση για τη φυλακή της κανονικότητας, αλλά και την απόδραση από αυτή.

Τι γίνεται όταν μία κατσαρίδα ξυπνήσει μεταμορφωμένη σε Κάφκα

Τι γίνεται όταν μία κατσαρίδα ξυπνήσει μεταμορφωμένη σε Κάφκα

Ένα έργο για όσους δεν χωράνε πουθενά.

Μέσα από ένα καφκικό παραλήρημα με κέντρο την ελευθερία και την αποδοχή του τραύματος, η Κατσαρίδα Κ. ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας μέσα από τα σημαντικότερα έργα του Τσέχου δημιουργού, όπως Η Μεταμόρφωση, Η Δίκη, Ο Πύργος, Ο καλλιτέχνης της πείνας, Γράμμα στον πατέρα, Γράμματα στη Μιλένα, Στη σωφρονιστική αποικία, Αναφορά σε μία ακαδημία, Τα ημερολόγια, Το κτίσμα.

Οι δημιουργοί της τηλεοπτικής επιτυχίας «Μαύροι Πίνακες», αλλά και του ομότιτλου βιβλίου που έγινε best seller, επιστρέφουν

Οι δημιουργοί της τηλεοπτικής επιτυχίας «Μαύροι Πίνακες», αλλά και του ομότιτλου βιβλίου που έγινε best seller, επιστρέφουν
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Κατσαρίδα Κ. βιώνει μία ακραία υπαρξιακή κρίση, καθώς απεχθάνεται την τελειότητά της. Βυθισμένη στο υπόγειο της κοινωνίας, σε έναν υπόνομο γεμάτο βιβλία που οι άνθρωποι έχουν πετάξει, αρχίζει να οραματίζεται τη μεταμόρφωσή της σε ένα ατελές πλάσμα, που όχι απλώς

δεν μπορεί να επιβιώσει από τον διαχωρισμό των ηπείρων και την πτώση αστεροειδών όπως μια κατσαρίδα, αλλά ούτε καν από την ίδια του τη ζωή.

 Η Κατσαρίδα Κ. θα βρεθεί σύντομα παγιδευμένη στη ζωή και το έργο του Κάφκα 

 Η Κατσαρίδα Κ. θα βρεθεί σύντομα παγιδευμένη στη ζωή και το έργο του Κάφκα 

Και ποιο πλάσμα είναι πιο ατελές από έναν «Καλλιτέχνη της πείνας»;

Ξεφυλλίζοντας τα απομεινάρια της ανθρώπινης σκέψης –Νίτσε, Ίψεν, Καμύ, Ντοστογιέφσκι κ.α.- αποφασίζει μία μέρα να μεταμορφωθεί στη ραγισμένη καρδιά ενός καλλιτέχνη. Και όχι απλώς ενός καλλιτέχνη, αλλά στην καρδιά του Φραντς Κάφκα.

Στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον βιολογικό και κοινωνικό της προσδιορισμό, η Κατσαρίδα Κ. θα βρεθεί σύντομα παγιδευμένη στη ζωή και το έργο του Κάφκα, προσπαθώντας να βρει διέξοδο, περνώντας από τη μία «φυλακή» στην άλλη, μέχρι να κατακτήσει την προσωπική της ελευθερία και να βρεθεί τελικά αντιμέτωπη με το δίλημμα να επιστρέψει ή όχι στο σημείο που ήταν πριν ξεκινήσει η προσωπική της μεταμόρφωση. Τότε που όλα ήταν τέλεια...

Η Κατσαρίδα Κ έρχεται στο θέατρο Αργώ 

Η Κατσαρίδα Κ έρχεται στο θέατρο Αργώ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Σοφία Καζαντζιάν – Μάριος Ιορδάνου

Σκηνοθεσία/ Μουσική επιμέλεια & Σύνθεση/ Σχεδιασμός φωτισμού: Μάριος Ιορδάνου

Σκηνογραφία/ ενδυματολογία: Βαλεντίνο Βαλάσης

Βοηθός σκηνοθέτη/ σχεδιασμός αφίσας: Μελπομένη Φιλίππου

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Ερμηνεία: Σοφία Καζαντζιάν

H Κατσαρίδα Κ. ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας

INFO

Θέατρο Αργώ (Αργώ studio)

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Από Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00 & Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 70’

Πληροφορίες - κρατήσεις: 210 – 520 16 84

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top