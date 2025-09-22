Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!

Το διασκεδαστικό βιντεάκι που πόσταραν στα social

22.09.25 , 13:50
Με τον μοναδικό Αντύπα, και μαζί του την εντυπωσιακή Κέλλυ Κελεκίδου, αλλά και ένα άκρως δυναμικό σχήμα καλλιτεχνών, επιστρέφει δυναμικά στη νυχτερινή καρδιά της Θεσσαλονίκης το Scorpios Studio.

Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!

Οι δυο καλλιτέχνες, λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα τους, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, πρωταγωνίστησαν, στο πρόμο βίντεο της συνεργασίας τους, και το αποτέλεσμα, ήταν άκρως διασκεδαστικό. Όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ, σε ένα ευρηματικό κόνσεπτ, που οπτικοποιήθηκε από τον Danny Darlas, ο Αντύπας μαζί με την Κέλλυ Κελεκίδου, τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα των περαστικών στο Άλσος Ψυχικού και των γύρω δρόμων, με την δημοφιλή τραγουδίστρια, να τον κυνηγάει πίσω από το αμάξι του, και να φωνάζει, «Αντύπα, Αντύπα, περίμενε»… Με το βίντεο, να γίνεται μέσα σε χρόνο dt, viral στα social media!

Δείτε το βιντεάκι που πόσταραν στο TikTok

Μια σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη, που έχοντας στο πλευρό τους ένα επιτελείο ταλαντούχων τραγουδιστών, όπως ο ξεχωριστός Κώστας Μικέλης αλλά κι ο πολλά υποσχόμενος Πρόδρομος, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, υπόσχονται στην συμπρωτεύουσα, να ζήσει, την πιο αυθεντική διασκέδαση της!

Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!

Ο Αντύπας, γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιός, αποτελεί αναμφισβήτητα, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής σκηνής, Ένας legend του λαϊκού τραγουδιού, όπως τον χαρακτηρίζουν, εδώ και πέντε δεκαετίες, που πρωταγωνιστεί στα μουσικά δρώμενα και στις νυχτερινές πίστες! Η φωνή του, η μουσική διαδρομή του, οι πολλές δεκάδες επιτυχίες του, τον αναδεικνύουν πρώτο, στις προτιμήσεις του κόσμου. Με τον ίδιο, να φροντίζει, μέσα από κάθε live εμφάνισή του, να γίνεται, «ένα» μαζί τους.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, βέρα Θεσσαλονικιά, έχει αποδείξει, χρόνια τώρα, ότι είναι μια σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια! Τα τραγούδια της, η ερμηνεία της, η όλη καλλιτεχνική πορεία της, έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αγάπη του κόσμου. Διαθέτοντας ένα τεράστιο ρεπερτόριο, με πολλές εναλλαγές, σε «ταξιδεύει» μουσικά, τόσο με τις μπαλάντες, τα ζεϊμπέκικα, όσο και με τις πιο ξεσηκωτικές ερμηνείες της, που την χρίζουν, μοναδική σε αυτό που υπηρετεί.

Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!

Ο Κώστας Μικελής, έρχεται με την σειρά του, να δείξει επί σκηνής ότι, αποτελεί το ελπιδοφόρο «αίμα» της μουσικής σκηνής, που θα μας απασχολήσει πολύ με τη φωνή του. Ο Πρόδρομος, που έχει δώσει το δικό του μουσικό στίγμα, με τα τραγούδια του αλλά και το live performance του, υπόσχεται να απογειώσει τον κόσμο, με την ενέργειά του και την ερμηνεία του!

Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!

Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο Αντύπας, με την Κέλλυ Κελεκίδου, και μαζί τους τον Κώστα Μικελή, τον Πρόδρομο, αλλά και ένα επιτελείο ταλαντούχων ερμηνευτών, όπως η Βιργινία, η Χριστίνα Κεμανετζίδου κι ο Κωνσταντίνος Πάτσης θα γίνουν οι πρωταγωνιστές της Θεσσαλονίκης, στο πιο πιο εκρηκτικό σχήμα της πόλης, που από τη σκηνή του ανανεωμένου, Scorpios Studio, θα απογειώνει τα βράδια μας.

