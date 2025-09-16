Παράσταση- θρύλος για την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά

«ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ» στο θέατρο Καλλιρόης

16.09.25 , 14:58 Παράσταση- θρύλος για την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο «ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ» του Άγγελου Ανδρεόπουλου και σε σκηνοθεσία  του Αλέξανδρου Λιακόπουλου συνεχίζεται για 4η χρονιά.

Πρόκειται για την παράσταση- θρύλογια την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά την οπποία λάτρεψαν χιλιάδες θεατές, σε όλη την Ελλάδα. 

Το έργο θα προβάλλεται από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 18:15. 

Η ταυτότητα της παράστασης

ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ

Δράμα

του Άγγελου Ανδρεόπουλου

Σκηνοθεσία - φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Σκηνικό - εικαστική επιμέλεια : Μιχάλης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες : Πάρης Διονυσόπουλος

Μουσική σύνθεση : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Δημιουργία Τρέηλερ : Θάνος Αγγέλης / Picon Photography

Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης


Πρεμιέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 18:15

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Κάθε Κυριακή στις 18:15, από τη Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 έως τη Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα )

Τιμές εισιτηρίων : 15 ευρώ, 12 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α)

