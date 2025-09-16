Παράσταση- θρύλος για την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά

Ο «ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ» του Άγγελου Ανδρεόπουλου και σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου συνεχίζεται για 4η χρονιά.
Πρόκειται για την παράσταση- θρύλογια την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά την οπποία λάτρεψαν χιλιάδες θεατές, σε όλη την Ελλάδα.
Το έργο θα προβάλλεται από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 18:15.
Η ταυτότητα της παράστασης
ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ
Δράμα
του Άγγελου Ανδρεόπουλου
Σκηνοθεσία - φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Σκηνικό - εικαστική επιμέλεια : Μιχάλης Παπαδόπουλος
Φωτογραφίες : Πάρης Διονυσόπουλος
Μουσική σύνθεση : Άγγελος Ανδρεόπουλος
Δημιουργία Τρέηλερ : Θάνος Αγγέλης / Picon Photography
Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης
Πρεμιέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 18:15
Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Κάθε Κυριακή στις 18:15, από τη Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 έως τη Κυριακή 25 Ιανουαρίου.
Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα )
Τιμές εισιτηρίων : 15 ευρώ, 12 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α)