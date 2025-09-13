Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space

Σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νάντιας Δαλκυριάδου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 14:15 Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση» - Τι αποκάλυψε η ηθοποιός
13.09.25 , 13:39 Η Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
13.09.25 , 13:18 Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο
13.09.25 , 13:12 Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
13.09.25 , 13:11 Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ
13.09.25 , 12:59 Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»
13.09.25 , 12:51 Ξεκινά σήμερα 24ωρη λειτουργία για Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία, κάθε Σάββατο
13.09.25 , 12:16 Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space
13.09.25 , 11:42 Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!
13.09.25 , 11:01 Τρίγωνο-φωτιά ο Μεντιλίμπαρ - Έτσι τρομάζει ο Ολυμπιακός στην επίθεση!
13.09.25 , 10:52 Τροχαίο τα ξημερώματα στα Κάτω Πατήσια: Ι.Χ. έπεσε σε κολώνα
13.09.25 , 10:47 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκανε πράξη το όνειρο που είχε με τον σύζυγό της!
13.09.25 , 10:22 Route 360: Η στήριξη του Γιάννη Αποστολάκη στη σύντροφό του, Βάσω Βιλέγκας
13.09.25 , 10:08 Σεισμός στη Ρωσία: 7,4 Ρίχτερ - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
13.09.25 , 09:46 Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Καζάκος: Οι δυο γάμοι, η οικογένεια και ο θάνατος της κόρης του
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Ελένη Χατζίδου: Πιο όμορφη από ποτέ λίγο πριν την επιστροφή του Breakfast!
Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ
Αυστηρότερος ΚΟΚ από σήμερα: Πρόστιμα έως 8.000€ για παραβάσεις
Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δείτε το trailer της παράστασης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Εντολή, μια παράσταση που άφησε έντονο αποτύπωμα κατά την περασμένη χειμερινή καλλιτεχνική περίοδο κι έφερε στο προσκήνιο συζητήσεις γύρω από την ιστορία και την πολιτική, επιστρέφει για 2η χρονιά από 8 Νοεμβρίου στη σκηνή του θεάτρου Noūs.

Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space

Τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του εμβληματικού έργου της σπουδαίας Διδώς Σωτηρίου υπογράφει η Νάντια Δαλκυριάδου

Το βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου βασίζεται σε αυτοβιογραφικό υλικό κι έχει ως κεντρικό θέμα τη σύλληψη, τις δύο δίκες και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη με την κατηγορία της κατασκοπείας. H ιστορία ξεκινά όταν η Διδώ Σωτηρίου μέσα σε συνθήκες παρανομίας έρχεται σε επαφή με τον Μπελογιάννη με τον οποίο διατηρεί σχέση η αδερφή της Έλλη Παππά. Γρήγορα όμως η Διδώ Σωτηρίου παραμερίζει τη μυθιστορηματική αφήγηση και προχωράει στην δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης, με πρακτικά, επιστολές και άρθρα εφημερίδων της εποχής.

Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space

Έξι αυτόπτες μάρτυρες της ιστορίας μας μεταφέρουν από τις ανέμελες κουβέντες και τις πολιτικές διαφωνίες ως τις υπόγειες φυλακές, τους δρόμους της Αθήνας, τις αίθουσες δικαστηρίων και τις εκτελέσεις. 

250.000 γραπτά μηνύματα, τηλεγραφήματα κι επιστολές, μέσα σε μια εβδομάδα απ’ όλο τον κόσμο για να αποτραπεί η εκτέλεση του ανθρώπου με το γαρύφαλλο. Του ανθρώπου που «δε θυσίασε τίποτα από την τιμή και την ελπίδα μας για ένα αύριο φωτεινό. Χαμογελούσε…».

«Το χαμόγελο σου Νίκο Μπελογιάννη δε θα μπορέσει κανείς να μας το πάρει πίσω. Δεν ήσουν ένας άνθρωπος, μα μια γενιά. Ένα κίνημα που νίκησε την ήττα του».

Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space

Σκηνοθετικό Σημείωμα 

Γιατί σήμερα η ιστορία του Μπελογιάννη; Πιστεύω πως σήμερα, σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο ως προς τις αξίες και τα ιδανικά του, η ιστορία του Μπελογιάννη  θέτει το υψηλό ερώτημα αν αξίζει να παραμείνει κανείς αλύγιστος, αμετανόητος και ανυποχώρητος τη στιγμή μάλιστα που η ήττα φαίνεται σίγουρη. Η ιστορία του Μπελογιάννη είναι συγκλονιστική καθώς μας παρουσιάζει πως οι δυνάμεις που επικράτησαν στη μετεμφυλιακή Ελλάδα χρησιμοποίησαν κάθε τρόπο για να τον εξοντώσουν κι αυτός βάδισε προς το εκτελεστικό απόσπασμα με σταθερό βήμα, χαμογελώντας στη ζωή με περηφάνια. 

Στο πρόσωπό του βλέπουμε μια γενιά που νίκησε την ήττα της. Νομίζω πως δεν είναι τυχαίο, ότι 70 χρόνια μετά από την εκτέλεσή του, η προσωπικότητα του Μπελογιάννη εμπνέει και συγκινεί. Με το βλέμμα στραμμένο στο μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό.

«Το μεγάλο, μου ‘γραφε, είναι να βρίσκεσαι μέσα στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, να αγωνίζεσαι στην πρώτη γραμμή. Όποιος δεν το κάνει, σέρνεται πίσω απ’ τη ζωή δειλά κι αναποφάσιστα. Το ωραίο είναι η δημιουργία και καθετί που πλουτίζει τη ζωή, η τέχνη, η επιστήμη. Το συγκλονιστικό είναι μια αγάπη σαν τη δική μας». 

Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space

Συντελεστές:

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Δραματουργία: Νάντια Δαλκυριάδου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Απατσίδου
Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Παναγιωτακοπούλου
Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Φωτισμοί: Γιώργος Ψυχράμης
Επιμέλεια Κίνησης και χορογραφία: Μαρίνα Μαυρογένη
Βοηθός χορογράφου: Μαριάννα Σολωμονίδου
Μουσική επιμέλεια και σύνθεση: Οδυσσέας Γκάλλιος
Σχεδιασμός Αφίσας: Στέφανος Μιχαηλίδης
Φωτογραφίες: Αγάπη Καλογιάννη
Τρέιλερ: Φανούριος Καζάκης, Αγάπη Καλογιάννη
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας 
Παραγωγή: ΚΑΡΑΚ ΑΜΚΕ

Ηθοποιοί: Ξένια Αλεξίου, Ειρήνη Αμπουμόγλι, Άρης Μπαταγιάννης, Σταύρος Μόσχης, Ήρα Ρόκου/Δώρα Χάγιου (διπλή διανομή), Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Θέατρο Noūs - Creative space
Τροίας 34, Αθήνα 
Τηλ.: 2108237333, 6944189698, 6943224305

Πρεμιέρα: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2024, ώρα: 21.15.

Ημέρες και ώρες: Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:15

Τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό, 12€ Φοιτητικό, Ανέργων, 60+, 10€ ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων

Ηλεκτρονική προπώληση: More.com

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΤΟΛΗ
 |
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 |
ΝΑΝΤΙΑ ΔΑΛΚΥΡΙΑΔΟΥ
 |
ΘΕΑΤΡΟ NOUS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top