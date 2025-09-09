Μαρίνα Σάττι- Σε ποιες Ευρωπαϊκές πόλεις μπορείτε να τη δείτε

Το πρόγραμμα περιοδείας της τραγουδίστριας

Η Μαρίνα Σάττι, η πιο πολυσυζητημένη και genre-blending pop καλλιτέχνιδα της Ελλάδας, η πολυπλατινένια δημιουργός που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος, κατακτά την Ευρώπη με μια περιοδεία που ξαναγράφει τους κανόνες του live. Δεν είναι απλώς συναυλία∙ είναι μια πολιτισμική αφύπνιση, μια εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας.

O Mιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται στο θέατρο Λυκαβηττού

Μαρίνα Σάττι- Σε ποιες Ευρωπαϊκές πόλεις μπορείτε να τη δείτε

Στο μουσικό της σύμπαν, η Μαρίνα ενώνει Balkan trap, urban pop, reggaeton και ελληνική πολυφωνία, δημιουργώντας έναν ήχο δικό της: μια σύγκρουση του αρχέγονου με το υπερσύγχρονο. Στη σκηνή, τσιφτετέλια συναντούν a cappella αρμονίες, οι γκάιντες μπλέκονται με 808s, και αιώνες παράδοσης αντηχούν σε ένα τοπίο στραμμένο στο μέλλον.

Το live της είναι οπτικά συναρπαστικό, μουσικά τολμηρό και συναισθηματικά εκρηκτικό. Κάθε set πάλλεται από ενέργεια, αισθησιασμό και θεατρικότητα, ένας κόσμος όπου μόδα, χορός, σάτιρα και λυρισμός συνυπάρχουν.

Από τα KOUPES και MANTISSA έως το YENNA, από τα SPIRTO KE VENZINI, PONOS KRIFOS μέχρι τα crowd favorites TUCUTUM, ZARI, LALALALA, η setlist είναι ένα ταξίδι χωρίς όρια. Υπάρχουν οι μπαλάντες Ah THALASSA και AUTOKINHTO, οι art-pop στιγμές LOLA, EPANO STO TRAPEZI, BLOUZAKI και το ορόσημο FOVAME, το πρώτο ελληνικό Spotify Single.

Πόλη με πόλη, χιλιάδες fans τραγουδούν, χορεύουν, δακρύζουν και γιορτάζουν μαζί. Από τις Βρυξέλλες μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο, η περιοδεία αποδεικνύει πως η μουσική που πατά στην παράδοση μπορεί να είναι ριζοσπαστική και βαθιά οικουμενική.

Αυτό είναι η κληρονομιά που μετατρέπεται σε φωτιά. Αυτός είναι ένας νέος ήχος από τον Νότο. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάττι, και βάζει φωτιά τώρα και στην Ευρώπη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

Μαρίνα Σάττι- Σε ποιες Ευρωπαϊκές πόλεις μπορείτε να τη δείτε

 

