Νταμιάνο Νταβίντ: Το άλμπουμ του πολιτικού γάμου του με την Ντοβ Κάμερον

«Περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου», έγραψε ο τραγουδιστής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον παντρεύτηκαν σε ρομαντική τελετή στην Τοσκάνη στις 24 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Νταμιάνο μοιράστηκε τη χαρά του στο Instagram, δηλώνοντας περήφανος για τη σύζυγό του.
  • Η Ντοβ Κάμερον φόρεσε φόρεμα Giorgio Armani, ενώ ο Νταμιάνο δημιουργία του οίκου Giuliva Heritage.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2023 και το ζευγάρι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στα Grammy το 2024.
  • Ο Νταμιάνο έκανε πρόταση γάμου το 2025 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους το 2026.

Τα σκαλιά του δημαρχείου ανέβηκαν την Πέμπτη (24/9) ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους με μια κομψή και ρομαντική τελετή στην καρδιά της Τοσκάνης.

Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη

Ο frontman των Maneskin μοιράστηκε τη χαρά του με τα εκατομμύρια των ακολούθων του στο Instagram, δημοσιεύοντας τα highlights του πολιτικού γάμου του με την ηθοποιό και γράφοντας: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Περήφανος που μπορώ να σε ονομάσω σύζυγό μου».

Η Ντοβ Κάμερον τράβηξε τα βλέμματα, επιλέγοντας για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Giorgio Armani, ενώ ο Νταμιάνο εμφανίστηκε εξίσου κομψός με δημιουργία του οίκου Giuliva Heritage.

Νταμιάνο Νταβίντ: Zευγάρι με την Ντοβ Κάμερον! Τα παθιασμένα φιλιά τους

Το χρονικό ενός μεγάλου έρωτα

Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα βραβεία MTV Video Music Awards, αλλά η σχέση τους άρχισε να αναπτύσσεται το 2023, όταν ο τραγουδιστής προσκάλεσε την Κάμερον σε συναυλία των Maneskin στο Madison Square Garden.

 

Νταμιάνο Νταβίντ: Στιγμές από τον γάμο του με την Ντοβ Κάμερον 

Το ζευγάρι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στο γκαλά του Κλάιβ Ντέιβις, λίγο πριν από την τελετή απονομής των βραβείων Grammy, τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο Νταμιάνο έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2025, την ώρα που ετοιμάζονταν για ένα ταξίδι. Οι δυο τους κράτησαν κρυφό το ευτυχές γεγονός μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, οπότε και ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους.

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