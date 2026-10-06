Τα σκαλιά του δημαρχείου ανέβηκαν την Πέμπτη (24/9) ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους με μια κομψή και ρομαντική τελετή στην καρδιά της Τοσκάνης.

Ο frontman των Maneskin μοιράστηκε τη χαρά του με τα εκατομμύρια των ακολούθων του στο Instagram, δημοσιεύοντας τα highlights του πολιτικού γάμου του με την ηθοποιό και γράφοντας: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Περήφανος που μπορώ να σε ονομάσω σύζυγό μου».

Η Ντοβ Κάμερον τράβηξε τα βλέμματα, επιλέγοντας για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Giorgio Armani, ενώ ο Νταμιάνο εμφανίστηκε εξίσου κομψός με δημιουργία του οίκου Giuliva Heritage.

Το χρονικό ενός μεγάλου έρωτα

Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα βραβεία MTV Video Music Awards, αλλά η σχέση τους άρχισε να αναπτύσσεται το 2023, όταν ο τραγουδιστής προσκάλεσε την Κάμερον σε συναυλία των Maneskin στο Madison Square Garden.

Νταμιάνο Νταβίντ: Στιγμές από τον γάμο του με την Ντοβ Κάμερον

Το ζευγάρι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στο γκαλά του Κλάιβ Ντέιβις, λίγο πριν από την τελετή απονομής των βραβείων Grammy, τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο Νταμιάνο έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2025, την ώρα που ετοιμάζονταν για ένα ταξίδι. Οι δυο τους κράτησαν κρυφό το ευτυχές γεγονός μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, οπότε και ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους.