Νταμιάνο Νταβίντ: Zευγάρι με την Ντοβ Κάμερον! Τα παθιασμένα φιλιά τους

Φαίνεται πως η ηθοποιός Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Νταβίντ των Maneskin είναι και επίσημα ζευγάρι! Η 27χρονη εντοπίστηκε να ανταλλάσει παθιασμένα φιλιά με τον 24χρονο, ενώ ήταν μαζί σε παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Νέες φωτογραφίες εμφανίστηκαν από τις στιγμές τους στην παραλία Bondi Beach, με τους δύο καλλιτέχνες να περπατούν και να κρατιούνται χέρι - χέρι. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στο ιταλικό περιοδικό Chi και στιγμιότυπα του άρθρου έκαναν τον γύρο των social media.

