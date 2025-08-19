Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο

Δεν τους ήξερε δεν τους είχε δει ποτέ», λέει ο πατέρας του θύματος

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 18:12 Καλοκαίρι στο πιάτο: Τι να τρως για να νιώθεις ανάλαφρη και δροσερή
19.08.25 , 18:11 Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ
19.08.25 , 17:51 Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε σε jet ski μετά από σύγκρουση
19.08.25 , 17:46 Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!
19.08.25 , 17:16 Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της
19.08.25 , 17:12 Βουλευτής αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών μέσα στο Κοινοβούλιο
19.08.25 , 16:45 Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»
19.08.25 , 16:16 Μαρία Λεκάκη: Η φωτογραφία της από την Αμοργό με ολόσωμο μαγιό
19.08.25 , 15:40 Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο
19.08.25 , 15:31 Βάσω Λασκαράκη: Απαθανατίζει τον Σουλτάτο να χορεύει σε κρητικό γλέντι
19.08.25 , 15:06 Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του
19.08.25 , 14:42 Σταμάτης Γονίδης: Μοναδική συναυλία στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου
19.08.25 , 14:10 Χανιά: Η ανακοίνωση της οικογένειας του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
19.08.25 , 14:07 Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο
19.08.25 , 13:54 Καλοκαίρι για δύο: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με look... Γεροντιδάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν έναν συνομήλικό τους στην Χαλκιδική ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προκειμένου να τον ληστέψουν. Το θύμα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας του μίλησε αποκλειστικά στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου.

Χαλκιδική: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο για να τον ληστέψουν

Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, οι πέντε ανήλικοι πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων Πολυγύρου, για να απολογηθούν για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου.

«Αρνούμαστε την πράξη της ληστείας , δεν είχαμε καμία πρόθεση να ληστέψουμε τα θύματα οι εντολείς μου υπέδειξαν το σημείο με το τσαντάκι και υπήρχαν τα χρήματα. Ήταν μια παρεξήγηση», λέει ο δικηγόρος Λευτέρης Μπλιώνας.

Χαλκιδική: Δεν άφησε το τσαντάκι του και τον έστειλαν στο νοσοκομείο 

Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες την Παρασκευή του Δεκαπενταύγουστου στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, όταν μία ομάδα νεαρών επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους για να τους ληστέψουν. Όταν ο ένας αντιστάθηκε και  δεν άφηνε το τσαντάκι του αυτοί τον ξυλοφόρτωσαν και τον έστειλαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης είναι όμως καλά στην υγεία του.

Ο πατέρας του 15χρονου, που έχει πλέον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μίλησε αποκλειστικά στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου για την κατάσταση της υγείας του γιου του και το σοκ που βίωσε μετά την επίθεση.

«Το παιδί είναι σε καλή κατάσταση πλέον. Από εκεί και πέρα αυτό που γνωρίζω είναι ότι η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης», είπε αρχικά.  

«Μου είπε το παιδί μου ότι  καθόντουσαν κάπου και ήρθαν για να τους κλέψουν χρήματα. Προσπάθησαν να αντισταθούν και αυτοί τους χτύπησαν. Δεν τους ήξερε δεν τους είχε δει ποτέ», πρόσθεσε. 

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι πέντε ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Δύο από αυτούς, 17 ετών, που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, υποχρεούνται να εμφανίζονται τακτικά στο προξενείο της περιοχής όπου διαμένουν.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top