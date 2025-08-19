Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν έναν συνομήλικό τους στην Χαλκιδική ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προκειμένου να τον ληστέψουν. Το θύμα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας του μίλησε αποκλειστικά στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου.

Χαλκιδική: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο για να τον ληστέψουν

Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, οι πέντε ανήλικοι πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων Πολυγύρου, για να απολογηθούν για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου.

«Αρνούμαστε την πράξη της ληστείας , δεν είχαμε καμία πρόθεση να ληστέψουμε τα θύματα οι εντολείς μου υπέδειξαν το σημείο με το τσαντάκι και υπήρχαν τα χρήματα. Ήταν μια παρεξήγηση», λέει ο δικηγόρος Λευτέρης Μπλιώνας.

Χαλκιδική: Δεν άφησε το τσαντάκι του και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες την Παρασκευή του Δεκαπενταύγουστου στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, όταν μία ομάδα νεαρών επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους για να τους ληστέψουν. Όταν ο ένας αντιστάθηκε και δεν άφηνε το τσαντάκι του αυτοί τον ξυλοφόρτωσαν και τον έστειλαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης είναι όμως καλά στην υγεία του.

Ο πατέρας του 15χρονου, που έχει πλέον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μίλησε αποκλειστικά στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου για την κατάσταση της υγείας του γιου του και το σοκ που βίωσε μετά την επίθεση.

«Το παιδί είναι σε καλή κατάσταση πλέον. Από εκεί και πέρα αυτό που γνωρίζω είναι ότι η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης», είπε αρχικά.

«Μου είπε το παιδί μου ότι καθόντουσαν κάπου και ήρθαν για να τους κλέψουν χρήματα. Προσπάθησαν να αντισταθούν και αυτοί τους χτύπησαν. Δεν τους ήξερε δεν τους είχε δει ποτέ», πρόσθεσε.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, οι πέντε ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Δύο από αυτούς, 17 ετών, που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, υποχρεούνται να εμφανίζονται τακτικά στο προξενείο της περιοχής όπου διαμένουν.



