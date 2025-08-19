Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της

Τα ενσταντανέ από τις ξέγνοιαστες στιγμές της στην Κατερίνη

19.08.25 , 17:16 Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Μαρία Σολωμού
Η Μαρία Σολωμού απολαμβάνει ξέγνοιαστες διακοπές στην Κατερίνη, μαζί με αγαπημένους φίλους. Χαλαρώνει και γεμίζει τις μπαταρίες της, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για τις υποχρεώσεις του επερχόμενου χειμώνα. 

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες»

Η ηθοποιός μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους θαυμαστές της στα social media. Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η πολυσυζητημένη ηθοποιός αποκάλυψε το νέο της look, υιοθετώντας ξανά τα αγαπημένα της ράστα μαλλιά. «Καθιερωμένο pit stop στους αγαπημένους μας!!!!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η ανάρτηση της Μαρίας Σολωμού

Η επιλογή της για ράστα μαλλιά δεν είναι τυχαία, καθώς τα έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι ένα στιλ που φαίνεται να της ταιριάζει και να το προτιμά, ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών. Αυτή η αλλαγή αναδεικνύει την παιχνιδιάρικη και πιο «ελεύθερη» πλευρά της προσωπικότητάς της, καθώς και την επιθυμία της να πειραματίζεται με την εμφάνισή της. 

Μαρία Σολωμού: Με λευκό μπικίνι που «κόβει» την ανάσα στη Σαντορίνη!

Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της

Εκτός από την ανανέωση στην εμφάνισή της, η ηθοποιός φαίνεται να δίνει έμφαση στις προσωπικές της σχέσεις. Το ταξίδι της στην Κατερίνη κι η συνάντησή της με φιλικά της πρόσωπα υπογραμμίζουν πόσο σημαντικές είναι οι ανθρώπινες επαφές στη ζωή της. Αυτές οι στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς είναι απαραίτητες για να μπορέσει ένας καλλιτέχνης να επιστρέψει ανανεωμένος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. 

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της

Είναι εντυπωσιακό πώς ένα νέο look μπορεί να συνοδεύσει μια περίοδο χαλάρωσης και προσωπικής ανανέωσης. Τα ράστα μαλλιά της Μαρίας Σολωμού, εκτός από μια στιλιστική επιλογή, συμβολίζουν ίσως και μια πιο ανάλαφρη και ανεξάρτητη στάση ζωής, η οποία ταιριάζει απόλυτα με το καλοκαιρινό πνεύμα των διακοπών.

