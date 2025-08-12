Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Τα καλοκαιρινά βιντεάκια της Μαρίας Σολωμού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα από τα πιο ''in'' νησιά του φετινού καλοκαιριού επισκέφτηκε η Μαρία Σολωμού. Ο λόγος για τη Σέριφο. Η ηθοποιός, που πήγε και στην Σαντορίνη, απολαμβάνει τις διακοπές της και δε σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες με τους θαυμαστές της στα social media.

Μαρία Σολωμού: Με λευκό μπικίνι που «κόβει» την ανάσα στη Σαντορίνη!

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο πανέμορφο νησί της Σέριφου. Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται σε διάφορες παραλίες, να ποζάρει με πολλά και διαφορετικά μαγιό, τα σαμπό της και άλλοτε είναι μόνη, άλλοτε με παρέα.

«Σέριφος. Δε θα φύγω από το νησί», έγραψε η Μαρία Σολωμού η οποία έχει λατρέψει τον προορισμό της.

 Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της:

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

